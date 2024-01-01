Susma anlatacak çok şeyin varsa Sıkılma benimle kal ömür boyunca Yapma öyle uzak durma Can bedene küsmeden senden kopmam asla Duyma onun bunun lafına kanma Anla nefesim sensin bu hayatta vallah olurum yoluna Can veren yıldırmadan senden kopmam asla Sen bir çiçeksin bende suyun Gönlüme aksan sel olurum Yandımı kalbim ateş olurum Dünya bana dar gelir cennet olurum. Sen bir çiçeksin bende suyun Gönlüme aksan sel olurum Yandımı kalbim ateş olurum Dünya bana dar gelir cennet olurum..

Güller yanıyor, kalbim kanıyor Yarsız geçiyor bu bahar *** Sevdiğim çiçeğim her şeyim Ben senin canına köleyim Öleyim bir iste sen ben bin vereyim Seveyim bırak seni çok seveyim *** Gömeyim başka aşkları çok derinlere Bir tek sen, senin için de ben *** Sesiz ve gizlice akıyor Bu yanmış hayallerin akı Soğutmuyor kalbimi İçin için ağlayan günahları *** Güller yanıyor, kalbim kanıyor Yarsız geçiyor bu bahar Günler bitiyor, ömrüm geçiyor İçim kanıyor bu bahar