Hoş Geldin Şarkı Sözleri
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Susma anlatacak çok şeyin varsa
Sıkılma benimle kal ömür boyunca
Yapma öyle uzak durma
Can bedene küsmeden senden kopmam asla
Duyma onun bunun lafına kanma
Anla nefesim sensin bu hayatta vallah olurum yoluna
Can veren yıldırmadan senden kopmam asla
Sen bir çiçeksin bende suyun
Gönlüme aksan sel olurum
Yandımı kalbim ateş olurum
Dünya bana dar gelir cennet olurum.
Sen bir çiçeksin bende suyun
Gönlüme aksan sel olurum
Yandımı kalbim ateş olurum
Dünya bana dar gelir cennet olurum..
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Güller yanıyor, kalbim kanıyor
Yarsız geçiyor bu bahar
***
Sevdiğim çiçeğim her şeyim
Ben senin canına köleyim
Öleyim bir iste sen ben bin vereyim
Seveyim bırak seni çok seveyim
***
Gömeyim başka aşkları çok derinlere
Bir tek sen, senin için de ben
***
Sesiz ve gizlice akıyor
Bu yanmış hayallerin akı
Soğutmuyor kalbimi
İçin için ağlayan günahları
***
Güller yanıyor, kalbim kanıyor
Yarsız geçiyor bu bahar
Günler bitiyor, ömrüm geçiyor
İçim kanıyor bu bahar