Bardağı taşıran son damlayı Bu aralar uzak tut bizden Kalp düşmanı o hain gururu Bu aralar sakın bizden Özetle ben aşığım çok Özetle ben hastayım çok En deli aşk halimi hep sana sakladım ben Taptığın o şarkılara seni yazdım ben Artık sen de hislensen diyorum Çocuğumuzun bile adını buldum ben Seven küçük detaylara bozuluyor İşte bir anlayabilsen Ve ilgisiz soluyor kuruyor her çiçek Yüzüne döndürebilsen Özetle ben aşığım çok Özetle ben hastayım çok

Ne üzmekten vazgeçtin ne de aşkından Böyle şaşkından ne umulur ne bulunur Ne gitmeye kalkıştın hep kaldın üstelik Kimde öncelik ne sorulur ne bulunur Sahi çözüm lazım bundan fazlası Aşkın kendisiyle üçüncü dünya savaşı Bu yazı bir kenara yaz, benden vazgeçemeyeceksin Güneşi bi daha hiç böyle göremeyeceksin Bu yazı bir kenara yaz, benden vazgeçemeyeceksin Güneşi bi daha hiç böyle göremeyeceksin Ne gülmekten vazgeçtin ne de hüznünden Bensiz gerçekten sana biraz yazık olur Ne her şeyi paylaştın hep sustun üstelik Derdim şimdilik bir an evvel unutulur Sakin çözüm lazım bundan fazlası Aşkın kendisiyle üçüncü dünya savaşı Bu yazı bir kenara yaz benden vazgeçemeyeceksin Güneşi bi daha hiç böyle göremeyeceksin Bu yazı bir kenara yaz benden vazgeçemeyeceksin Güneşi bi daha hiç böyle göremeyeceksin

Otuturup da düşününce, gerçekleri dökünce Cebinde ne kalıyor? İçi boş vaatlerde, "Boşa mı yüzmüşüm?" Derken Eline ne geçiyor? İçinde kalınca her şey sen yoksan, yoksan eğer Yollar sonu bulmuyor "Hayatta bitmez" dedin, düzen bozulmaz bildin Yaralar, "Of" deyince geçmiyor Ah, "Hayatta bitmez" dedin, düzen bozulmaz bildin Yaralar, "Of" deyince geçmiyor Haberin karasıyla bir gönlümün yarası da Bir içimin yarısı da sen yoksan dolmuyor Haberin karasıyla bir gönlümün yarası da Bir içimin yarısı da sen yoksan dolmuyor Sen yoksan dolmuyor Otuturup da düşününce, gerçekleri dökünce Cebinde ne kalıyor? İçi boş vaatlerde, "Boşa mı yüzmüşüm?" Derken Eline ne geçiyor? İçinde kalınca her şey sen yoksan, yoksan eğer Yollar sonu bulmuyor "Hayatta bitmez" dedin, düzen bozulmaz bildin Yaralar, "Of" deyince geçmiyor Haberin karasıyla bir gönlümün yarası da Bir içimin yarısı da sen yoksan dolmuyor Haberin karasıyla bir gönlümün yarası da Bir içimin yarısı da sen yoksan dolmuyor Sen yoksan dolmuyor