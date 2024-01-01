-
Etiket olmasın bu ara yalnız gez
Korkun olmasın dayanırım son kez
Özrü olmayan yaralı aşklara
Darılasım çok var
***
İpini çek bırak, racon kendin kes
Geçti son durak, bu ara gergin gez
El utandıran o deli aşklara
Özenesim çok var
***
Ve ben onu unutacağım
Gece gibi ona uzağım
Yüreğimi yola getiren
Emelime ulaşacağım
***
Atalım bütün acıyı kalpten
Şüphen olmasın deli yürekten
Omuzumdaki iki melekten
Biri aşk için biri huzur
***
Bir düşün beni yarı yüreksiz
Dolunay gibi tam hareketsiz
Hedef olmadan aşkta emeksiz
Biri gül dolu biri çamur
-
Korktun mu sevmekten güçsüz görünmekten
vazgeç vazgeçmekten kaderin böyle
Her şey değişmeden suçu hafifletsen
Çokta sevilmezsen zorlama öyle
Gitmekte tabi ki kendi tercihin
***
Kalan gücüyle elin teninde
Hayat devam ediyor
Nasıl bir aşksa hala benimle
Gelen seni soruyor
***
Kalan gücüyle elin teninde
Hayat devam ediyor
olan bana oluyor
***
Gitmekte tabi ki kendi tercihin
Kalan gücüyle elin teninde
Hayat devam ediyor
-
Soran sorana bak seni bana
Konuşmama hakkımı kullanıyorum
Son bir kıyak bu da benden sana
Kocaman kocaman öpüyorum
***
Kaptırmak mı anlayacaksın
Senin gibi birisine düş de gör
Sen insanın ömrünü yersin
Son nefesine kadar tüketirsin
***
Kaptırmak mı anlayacaksın
Senin gibi birisine düş de gör
Sen insanın ömrünü yersin
Son nefesine kadar tüketirsin
***
Şimdi sen düşün taşın
İkinci bir şans daha tanımıyorum
Aynı hatayı ikilemem ben
Seni bir daha görmek istemiyorum
***
Soran sorana bak seni bana
Konuşmama hakkımı kullanıyorum
Özgürsün şimdi sen
Kafana göre takıl dönmüyorum
***
Soran sorana bak seni bana
Konuşmama hakkımı kullanıyorum
Son bir kıyak bu da benden sana
Kocaman kocaman öpüyorum
-
Bence tekrar sevmeyi denemelisin (denemelisin)
İçindekini dışından söylemelisin sen
Şöyle karşıma geçip elin elimde sevinmelisin
Yaptığım acı kahveyi denemelisin sen
***
Ben unutmuyorm sen unutsan da
Yalan olsan da doğru olsan da
Seninim daha ne diyeyim
***
Biz mi ayrıldık? hiç alakası yok
Sen ne dersen de ;başka şansın da yok
***
Biz mi ayrıldık? hiç bir faydası yok
Zannedersem de başka kalbin de yok
***
Bence tekrar sevmeyi denemelisin (denemelisin)
İçindekini dışından söylemelisin sen
***
Ben unutmuyorm sen unutsan da
Yalan olsan da doğru olsan da
Seninim daha ne diyeyim
***
Biz mi ayrıldık? hiç alakası yok
Sen ne dersen de ;başka şansın da yok
***
Biz mi ayrıldık? hiç bir faydası yok
Zannedersem de başka kalbin de yok
***
Biz mi ayrıldık??hiç bir faydası yok
Zannedersem de başka kalbin de yok
-
Hani biz aşkı senle yaşayan bir çift gözdük
Ne oldu bu halimizi ikiye böldük
Acıtan sen değilsin tek hata yalnız bende
Böylesi canımdan çok sevmekti
***
Sen değil miydin bana aşk emek ister diyen
Ben değil miydim sana kalbiyle suçsuz gelen
Şimdi vazgeçtin yani bunu mu söylüyorsun
Sen de çok ne sevdin biliyorsun
***
Elveda diyemem sana
Sen bitir en doğru buysa
Ben yapamam gücüm yok buna
Kalbim de seni saklarım
Hayallerimle yaşarım
Benim için üzülme..
-
Etiket olmasın bu ara yalnız gez
Korkun olmasın dayanırım son kez
Özrü olmayan yaralı aşklara
Darılasım çok var
***
İpini çek bırak, racon kendin kes
Geçti son durak, bu ara gergin gez
El utandıran o deli aşklara
Özenesim çok var
***
Ve ben onu unutacağım
Gece gibi ona uzağım
Yüreğimi yola getiren
Emelime ulaşacağım
***
Atalım bütün acıyı kalpten
Şüphen olmasın deli yürekten
Omuzumdaki iki melekten
Biri aşk için biri huzur
***
Bir düşün beni yarı yüreksiz
Dolunay gibi tam hareketsiz
Hedef olmadan aşkta emeksiz
Biri gül dolu biri çamur
-
Bardağı taşıran son damlayı
Bu aralar uzak tut bizden
Kalp düşmanı o hain gururu
Bu aralar sakın bizden
Özetle ben aşığım çok
Özetle ben hastayım çok
En deli aşk halimi hep sana sakladım ben
Taptığın o şarkılara seni yazdım ben
Artık sen de hislensen diyorum
Çocuğumuzun bile adını buldum ben
Seven küçük detaylara bozuluyor
İşte bir anlayabilsen
Ve ilgisiz soluyor kuruyor her çiçek
Yüzüne döndürebilsen
Özetle ben aşığım çok
Özetle ben hastayım çok
-
Ne üzmekten vazgeçtin ne de aşkından
Böyle şaşkından ne umulur ne bulunur
Ne gitmeye kalkıştın hep kaldın üstelik
Kimde öncelik ne sorulur ne bulunur
Sahi çözüm lazım bundan fazlası
Aşkın kendisiyle üçüncü dünya savaşı
Bu yazı bir kenara yaz, benden vazgeçemeyeceksin
Güneşi bi daha hiç böyle göremeyeceksin
Bu yazı bir kenara yaz, benden vazgeçemeyeceksin
Güneşi bi daha hiç böyle göremeyeceksin
Ne gülmekten vazgeçtin ne de hüznünden
Bensiz gerçekten sana biraz yazık olur
Ne her şeyi paylaştın hep sustun üstelik
Derdim şimdilik bir an evvel unutulur
Sakin çözüm lazım bundan fazlası
Aşkın kendisiyle üçüncü dünya savaşı
Bu yazı bir kenara yaz benden vazgeçemeyeceksin
Güneşi bi daha hiç böyle göremeyeceksin
Bu yazı bir kenara yaz benden vazgeçemeyeceksin
Güneşi bi daha hiç böyle göremeyeceksin
-
Gözlerinden Anladım Birşeyler Bitmiş Gibi
Seni En Çok Bilen benim,Yerim Dolmuş Gibi
Ayrılıgın Hazırlıgı Yapılmıştı Derinden
İkimizde Yüzleşmedik Ayrılmıştık Zaten
Ben Kalbimin Sözünü Hiç Kesmedim
Sonuna KAdar bekledim
Hep Sen Ol İstedim
-
Canım sokaklara atıp kendini
Azıcık kafayı dağıtmak istiyor
E, şöyle bir etrafına göz atıp
Kalbinin ritmini bozmak istiyor
Kalbim dünden yaralı, yaralı
Belki de kalbimi formatlamalı
Böylece hayatı sil baştan yaşamalı, oof
Kalbim dünden yaralı, yaralı
Belki de kalbimi formatlamalı
Böylece hayatı sil baştan yaşamalı
Bu yaz tatilimi ya tek başıma
Ya da Çeşme'nin kumsallarında
Kesinkes kendime zaman ayırıp
Aşk mevsimini açsam diyorum
Bu yaz tatilimi ya tek başıma
Ya da Bodrum'un kumsallarında
Kesinkes kendime zaman ayırıp
Aşk mevsimini açsam diyorum
Canım sokaklara atıp kendini
Azıcık kafayı dağıtmak istiyor
E, şöyle bir etrafına göz atıp
Kalbinin ritmini bozmak istiyor
Kalbim dünden yaralı, yaralı
Belki de kalbimi formatlamalı
Böylece hayatı sil baştan yaşamalı
Bu yaz tatilimi ya tek başıma
Ya da Çeşme'nin kumsallarında
Kesinkes kendime zaman ayırıp
Aşk mevsimini açsam diyorum
Bu yaz tatilimi ya tek başıma
Ya da Bodrum'un kumsallarında
Kesinkes kendime zaman ayırıp
Aşk mevsimini açsam diyorum
Bu yaz tatilimi ya tek başıma
Ya da Çeşme'nin kumsallarında
Kesinkes kendime zaman ayırıp
Aşk mevsimini açsam diyorum
Bu yaz tatilimi ya tek başıma
Ya da Bodrum'un kumsallarında
Kesinkes kendime zaman ayırıp
Aşk mevsimini açsam diyorum
-
Otuturup da düşününce, gerçekleri dökünce
Cebinde ne kalıyor?
İçi boş vaatlerde, "Boşa mı yüzmüşüm?" Derken
Eline ne geçiyor?
İçinde kalınca her şey sen yoksan, yoksan eğer
Yollar sonu bulmuyor
"Hayatta bitmez" dedin, düzen bozulmaz bildin
Yaralar, "Of" deyince geçmiyor
Ah, "Hayatta bitmez" dedin, düzen bozulmaz bildin
Yaralar, "Of" deyince geçmiyor
Haberin karasıyla bir gönlümün yarası da
Bir içimin yarısı da sen yoksan dolmuyor
Haberin karasıyla bir gönlümün yarası da
Bir içimin yarısı da sen yoksan dolmuyor
Sen yoksan dolmuyor
Otuturup da düşününce, gerçekleri dökünce
Cebinde ne kalıyor?
İçi boş vaatlerde, "Boşa mı yüzmüşüm?" Derken
Eline ne geçiyor?
İçinde kalınca her şey sen yoksan, yoksan eğer
Yollar sonu bulmuyor
"Hayatta bitmez" dedin, düzen bozulmaz bildin
Yaralar, "Of" deyince geçmiyor
Haberin karasıyla bir gönlümün yarası da
Bir içimin yarısı da sen yoksan dolmuyor
Haberin karasıyla bir gönlümün yarası da
Bir içimin yarısı da sen yoksan dolmuyor
Sen yoksan dolmuyor