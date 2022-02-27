İki Melek Şarkı Sözleri
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Etiket olmasın bu ara yalnız gez
Korkun olmasın dayanırım son kez
Özrü olmayan yaralı aşklara
Darılasım çok var
***
İpini çek bırak, racon kendin kes
Geçti son durak, bu ara gergin gez
El utandıran o deli aşklara
Özenesim çok var
***
Ve ben onu unutacağım
Gece gibi ona uzağım
Yüreğimi yola getiren
Emelime ulaşacağım
***
Atalım bütün acıyı kalpten
Şüphen olmasın deli yürekten
Omuzumdaki iki melekten
Biri aşk için biri huzur
***
Bir düşün beni yarı yüreksiz
Dolunay gibi tam hareketsiz
Hedef olmadan aşkta emeksiz
Biri gül dolu biri çamur
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Korktun mu sevmekten güçsüz görünmekten
vazgeç vazgeçmekten kaderin böyle
Her şey değişmeden suçu hafifletsen
Çokta sevilmezsen zorlama öyle
Gitmekte tabi ki kendi tercihin
***
Kalan gücüyle elin teninde
Hayat devam ediyor
Nasıl bir aşksa hala benimle
Gelen seni soruyor
***
Kalan gücüyle elin teninde
Hayat devam ediyor
olan bana oluyor
***
Gitmekte tabi ki kendi tercihin
Kalan gücüyle elin teninde
Hayat devam ediyor
-
Soran sorana bak seni bana
Konuşmama hakkımı kullanıyorum
Son bir kıyak bu da benden sana
Kocaman kocaman öpüyorum
***
Kaptırmak mı anlayacaksın
Senin gibi birisine düş de gör
Sen insanın ömrünü yersin
Son nefesine kadar tüketirsin
***
Kaptırmak mı anlayacaksın
Senin gibi birisine düş de gör
Sen insanın ömrünü yersin
Son nefesine kadar tüketirsin
***
Şimdi sen düşün taşın
İkinci bir şans daha tanımıyorum
Aynı hatayı ikilemem ben
Seni bir daha görmek istemiyorum
***
Soran sorana bak seni bana
Konuşmama hakkımı kullanıyorum
Özgürsün şimdi sen
Kafana göre takıl dönmüyorum
***
Soran sorana bak seni bana
Konuşmama hakkımı kullanıyorum
Son bir kıyak bu da benden sana
Kocaman kocaman öpüyorum
-
Bence tekrar sevmeyi denemelisin (denemelisin)
İçindekini dışından söylemelisin sen
Şöyle karşıma geçip elin elimde sevinmelisin
Yaptığım acı kahveyi denemelisin sen
***
Ben unutmuyorm sen unutsan da
Yalan olsan da doğru olsan da
Seninim daha ne diyeyim
***
Biz mi ayrıldık? hiç alakası yok
Sen ne dersen de ;başka şansın da yok
***
Biz mi ayrıldık? hiç bir faydası yok
Zannedersem de başka kalbin de yok
***
Bence tekrar sevmeyi denemelisin (denemelisin)
İçindekini dışından söylemelisin sen
***
Ben unutmuyorm sen unutsan da
Yalan olsan da doğru olsan da
Seninim daha ne diyeyim
***
Biz mi ayrıldık? hiç alakası yok
Sen ne dersen de ;başka şansın da yok
***
Biz mi ayrıldık? hiç bir faydası yok
Zannedersem de başka kalbin de yok
***
Biz mi ayrıldık??hiç bir faydası yok
Zannedersem de başka kalbin de yok
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Hani biz aşkı senle yaşayan bir çift gözdük
Ne oldu bu halimizi ikiye böldük
Acıtan sen değilsin tek hata yalnız bende
Böylesi canımdan çok sevmekti
***
Sen değil miydin bana aşk emek ister diyen
Ben değil miydim sana kalbiyle suçsuz gelen
Şimdi vazgeçtin yani bunu mu söylüyorsun
Sen de çok ne sevdin biliyorsun
***
Elveda diyemem sana
Sen bitir en doğru buysa
Ben yapamam gücüm yok buna
Kalbim de seni saklarım
Hayallerimle yaşarım
Benim için üzülme..
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