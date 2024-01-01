Ayselin Şarkı Sözleri
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Duruldu dalgalarım,
Vurmuyorum eskisi gibi şiddetle kıyılara
Sineye çektim sözlerimi
Ne unuttum, ne de uğrattım müruruzamana
***
İçinden çıkılabilir gibi değil bizimkisi
Erken budanmış ağaç gibi
Yorgun, kırık dökük, çırılçıplak
Aşka meydan okur gibi
***
Gücümün yettiği yere kadar,
Su yolunu bulana kadar,
Son gün, son ana kadar
Gözlerimi (gönlümü) sana kapattım.
***
Kalp har vurup harman savuramıyor eskisi gibi
Tetikte yerli yersiz çarpmıyor
İnsan kendinden çok şey veriyor deli gibi
Ne kadar da haklıydın, değmiyor.
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Buraya kadardı, canıma tak etti
E içime fenalık aman be yetti
Sinemaya gitme sokakta dolaşma
Telefona da bakma E yeter be, a a
***
Köle miyiz abi buda aşkmı yani
Nede acayipsin medeniyet hani
Hadi düş yakamdan gelme arkamdan
Kenardan kenardan dandirindin din din dan
Eeeeee stop ! Konuşmaa !
***
Şaşırdın artık iyice şaşırdın
Kendine gel sabrımı taşırdın
Dır dır, vır vır, zır zır, hır hır
Sonunda keyfimi fena kaçırdın
***
Köle miyiz abi buda aşkmı yani
Nede acayipsin medeniyet hani
Mini mini giyme kolonya sürme
Oturma kalkma konuşma e öl be
Oooof...ayıpsın ayıp oooof...
***
E anladık yakışıklı ve hoşsun
Kılık kıyafet yerinde de boşsun
Benim için farketmez yeter ki gönüller coşsun coşsun
***
Usanmadın mı daha oyunlardan,
E ne farkımız kaldı koyunlardan
Kelimeler zaten üç yüz tane
Al onları dilediğin gibi kullan
Hadi canım bu kadarda zor değil hayat
Bu numaraların hepsi inan ki bayat
***
Bu duruma göre sen
İyisimi yeniden işi gücü bırakta rüyaya yat
Oooof...ayıpsın ayıp oooof...
-
unutuldum, unutuldum
kurutulmuş güller gibi
yosun tutmuş duvarlara
yazılmış günler gibi
***
gece bitmez gündüz bitmez
bu yalnızlık hiç bitmez
ne kavgam bitti ne sevdam
ömür geçer gönül geçmez
***
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
***
çiçeklerim dökülür her mevsim
sonra yeniden açar
ümidimin boynu bükülür
sonra deniz bin defa taşar
bin defa taşar
***
unutuldum, unutuldum
kurutulmuş güller gibi
yosun tutmuş duvarlara
yazılmış günler gibi
***
gece bitmez gündüz bitmez
bu yalnızlık hiç bitmez
ne kavgam bitti ne sevdam
ömür geçer gönül geçmez
***
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
***
çiçeklerim dökülür her mevsim
sonra yeniden açar
ümidimin boynu bükülür
sonra deniz bin defa taşar
bin defa taşar
***
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
-
Önce resimleri duvardan kaldırdım
Çay içtiğin bardağı rafa sakladım
Giydiğin ne varsa bir bir katladım
Bir damla yaş düştü çok ağlamadım
***
Kokun uçtu gitti açık camlardan
Sevdiğin şarkıyı hiç söylemedim
Korkmuyorum sensiz akşamlardan
Sevdiğimi unut özleyemedim
***
Sen haylaz rüzgarlar önünde şimdi
Sevdanın yükünü attım omuzumdan
Sen sandığım şey belki benim yüreğimdi
İyi ki dönmüşüm yolun başından
Of yolun başından
-
Damarlarımda yine aşk var
Gözlerim yine bir manalı
Başladı güneşli yağmurlar
Islandı umudumun saçları
***
Kırılan dallar gibiyim
Ben her bahar dirilirim
Gizli bir kaynaktır içim
Kendime bir yol bulurum
***
Ben her bahar aşık olurum
Rüzgar olur yağmur olurum
Filizlenir anılarda gururum
Taşar içimden ruhum
***
Gönlümde sönen ateşin
Küllerini savururum
Kalbimdeki acelenin
Peşinde ben kaybolurum.
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Ateş olup yaksan da
Gonca güller taksanda
Ahu olup baksan da
Affetmem asla seni
***
Som alından taç olsan
Aşkıma muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan
Affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan
Al ipekten şal olsan
Peteklerde bal olsan
Affetmem asla seni
***
Şarkı olsan dillerde
Gonca olsan güllerde
Leyla olsan çöllerde
Affetmem asla seni
***
Som altından taç olsan
Aşkıma muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan
Affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan
Al ipekten şal olsan
Peteklerde bal olsan
Affetmem asla seni
-
Kaç sene oldu zaman durdu?
Deniz öyle hep aynı dünya bilinmez
Taş duvar aynı kaldı
Ümit öylece kaldı da ümit edeni, söyle kim aldı?
***
Kaç devir geldi? kaç nesil geçti?
Yürek öyle sevdalı yollar kavuşmaz
Hasretin ne tadı kaldı
Sabır öylece kaldı da sabredeni, söyle kim aldı?
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Kaç çiçek soldu? hani bu sondu
Hani bir sarı fırtına koptu zamansız
Kaç tohum filiz dondu?
Hani bir acı yel savurdu yürekler, son defa vurdu
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiç bir kitap yazmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiç bir kitap yazmaz
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