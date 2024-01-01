Kadar (Slov Version By Volga Tamöz) Duruldu dalgalarım, Vurmuyorum eskisi gibi şiddetle kıyılara Sineye çektim sözlerimi Ne unuttum, ne de uğrattım müruruzamana *** İçinden çıkılabilir gibi değil bizimkisi Erken budanmış ağaç gibi Yorgun, kırık dökük, çırılçıplak Aşka meydan okur gibi *** Gücümün yettiği yere kadar, Su yolunu bulana kadar, Son gün, son ana kadar Gözlerimi (gönlümü) sana kapattım. *** Kalp har vurup harman savuramıyor eskisi gibi Tetikte yerli yersiz çarpmıyor İnsan kendinden çok şey veriyor deli gibi Ne kadar da haklıydın, değmiyor.

Ayıpsın Ayıp Buraya kadardı, canıma tak etti E içime fenalık aman be yetti Sinemaya gitme sokakta dolaşma Telefona da bakma E yeter be, a a *** Köle miyiz abi buda aşkmı yani Nede acayipsin medeniyet hani Hadi düş yakamdan gelme arkamdan Kenardan kenardan dandirindin din din dan Eeeeee stop ! Konuşmaa ! *** Şaşırdın artık iyice şaşırdın Kendine gel sabrımı taşırdın Dır dır, vır vır, zır zır, hır hır Sonunda keyfimi fena kaçırdın *** Köle miyiz abi buda aşkmı yani Nede acayipsin medeniyet hani Mini mini giyme kolonya sürme Oturma kalkma konuşma e öl be Oooof...ayıpsın ayıp oooof... *** E anladık yakışıklı ve hoşsun Kılık kıyafet yerinde de boşsun Benim için farketmez yeter ki gönüller coşsun coşsun *** Usanmadın mı daha oyunlardan, E ne farkımız kaldı koyunlardan Kelimeler zaten üç yüz tane Al onları dilediğin gibi kullan Hadi canım bu kadarda zor değil hayat Bu numaraların hepsi inan ki bayat *** Bu duruma göre sen İyisimi yeniden işi gücü bırakta rüyaya yat Oooof...ayıpsın ayıp oooof...

Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam unutuldum, unutuldum kurutulmuş güller gibi yosun tutmuş duvarlara yazılmış günler gibi *** gece bitmez gündüz bitmez bu yalnızlık hiç bitmez ne kavgam bitti ne sevdam ömür geçer gönül geçmez *** her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma *** çiçeklerim dökülür her mevsim sonra yeniden açar ümidimin boynu bükülür sonra deniz bin defa taşar bin defa taşar *** unutuldum, unutuldum kurutulmuş güller gibi yosun tutmuş duvarlara yazılmış günler gibi *** gece bitmez gündüz bitmez bu yalnızlık hiç bitmez ne kavgam bitti ne sevdam ömür geçer gönül geçmez *** her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma *** çiçeklerim dökülür her mevsim sonra yeniden açar ümidimin boynu bükülür sonra deniz bin defa taşar bin defa taşar *** her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma

Yolun Başında Önce resimleri duvardan kaldırdım Çay içtiğin bardağı rafa sakladım Giydiğin ne varsa bir bir katladım Bir damla yaş düştü çok ağlamadım *** Kokun uçtu gitti açık camlardan Sevdiğin şarkıyı hiç söylemedim Korkmuyorum sensiz akşamlardan Sevdiğimi unut özleyemedim *** Sen haylaz rüzgarlar önünde şimdi Sevdanın yükünü attım omuzumdan Sen sandığım şey belki benim yüreğimdi İyi ki dönmüşüm yolun başından Of yolun başından

Ben Her Bahar Aşık Olurum Damarlarımda yine aşk var Gözlerim yine bir manalı Başladı güneşli yağmurlar Islandı umudumun saçları *** Kırılan dallar gibiyim Ben her bahar dirilirim Gizli bir kaynaktır içim Kendime bir yol bulurum *** Ben her bahar aşık olurum Rüzgar olur yağmur olurum Filizlenir anılarda gururum Taşar içimden ruhum *** Gönlümde sönen ateşin Küllerini savururum Kalbimdeki acelenin Peşinde ben kaybolurum.

Affetmem Asla Seni Ateş olup yaksan da Gonca güller taksanda Ahu olup baksan da Affetmem asla seni *** Som alından taç olsan Aşkıma muhtaç olsan Derdime ilaç olsan Affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan Al ipekten şal olsan Peteklerde bal olsan Affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde Gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde Affetmem asla seni *** Som altından taç olsan Aşkıma muhtaç olsan Derdime ilaç olsan Affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan Al ipekten şal olsan Peteklerde bal olsan Affetmem asla seni