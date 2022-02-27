Kadar (slow Versıon By Volga Tamöz) Şarkı Sözleri
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Bengü
Kadar (slow Versıon By Volga Tamöz)
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Duruldu dalgalarım,
Vurmuyorum eskisi gibi şiddetle kıyılara
Sineye çektim sözlerimi
Ne unuttum, ne de uğrattım müruruzamana
***
İçinden çıkılabilir gibi değil bizimkisi
Erken budanmış ağaç gibi
Yorgun, kırık dökük, çırılçıplak
Aşka meydan okur gibi
***
Gücümün yettiği yere kadar,
Su yolunu bulana kadar,
Son gün, son ana kadar
Gözlerimi (gönlümü) sana kapattım.
***
Kalp har vurup harman savuramıyor eskisi gibi
Tetikte yerli yersiz çarpmıyor
İnsan kendinden çok şey veriyor deli gibi
Ne kadar da haklıydın, değmiyor.