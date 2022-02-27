Duruldu dalgalarım, Vurmuyorum eskisi gibi şiddetle kıyılara Sineye çektim sözlerimi Ne unuttum, ne de uğrattım müruruzamana *** İçinden çıkılabilir gibi değil bizimkisi Erken budanmış ağaç gibi Yorgun, kırık dökük, çırılçıplak Aşka meydan okur gibi *** Gücümün yettiği yere kadar, Su yolunu bulana kadar, Son gün, son ana kadar Gözlerimi (gönlümü) sana kapattım. *** Kalp har vurup harman savuramıyor eskisi gibi Tetikte yerli yersiz çarpmıyor İnsan kendinden çok şey veriyor deli gibi Ne kadar da haklıydın, değmiyor.