Kadar (slow Versıon By Volga Tamöz) Şarkı Sözleri Bengü Kadar (slow Versıon By Volga Tamöz) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bengü Kadar (slow Versıon By Volga Tamöz) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kadar (slow Versıon By Volga Tamöz) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Bengü Kadar (slow Versıon By Volga Tamöz) Kadar (slow Versıon By Volga Tamöz) Duruldu dalgalarım, Vurmuyorum eskisi gibi şiddetle kıyılara Sineye çektim sözlerimi Ne unuttum, ne de uğrattım müruruzamana *** İçinden çıkılabilir gibi değil bizimkisi Erken budanmış ağaç gibi Yorgun, kırık dökük, çırılçıplak Aşka meydan okur gibi *** Gücümün yettiği yere kadar, Su yolunu bulana kadar, Son gün, son ana kadar Gözlerimi (gönlümü) sana kapattım. *** Kalp har vurup harman savuramıyor eskisi gibi Tetikte yerli yersiz çarpmıyor İnsan kendinden çok şey veriyor deli gibi Ne kadar da haklıydın, değmiyor. Tüm Şarkıları