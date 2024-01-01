Kalbim Affetsin (By Volga Tamöz) Güneşim açtı baharın arkası Mevsim bana yaz Süresi doldu geçiyor işte Baştan sona yas *** Olmadı olmuyor, hiç olmayacak Hadi bunu geç Bir dahaki gün aynı şey olacak Olacak mı? *** Sana dokunmuş kimsenin Elini senden çekmedim Sevin önce yeterince Bana hiç sorma kalbim affetsin *** Sana dokunmuş kimsenin Elini senden çekmedim Sevin ancak yeterince Bana hiç gelme Allah affetsin

Aşkım Coştuk ancak tutmamız gerekirse Aşk bize güvenirse Mahcubuz konuşmayız Söz gümüşse, sükût altın Neyse susmamız gerekirse, gereğini yaparız *** Herkes kendi derdinde Mutsuz sevgi filminde Senle ben haricinde Sonunda benden biri var *** Aşkım... Bence sen bile şaştın Çok güzel konu açtın Ne özelsin onu sor *** Hakikaten mi aşkım... Tarihi bile aştın Bence yüzyılı aşkın Böyle bir aşk gelmez zor Hakikaten canım aşkım... *** Zordu seni bulmak Aşka ait sorular sormak Zordu ama oldu Bugün herkes buna şahit burada Aşkım da

Cetele (slow Versıon By Volga Tamoz) Güzeldi önceleri kalpte taht kurdu Yandı yandı söndü sonra son buldu Hep mi iyi tarafından bakmışız bugüne dek Bize göre bardağın yarısı hep doluydu *** Şimdi ben kendim için söz veremem Neler yakar içimi söyleyemem Belki de biz iki farklı gezegendik Bilmiyorduk önceden *** Bu sefer hesaplar benden Yedik içtik doyduk zaten ne tutar Üç kuruşun lafı mı olur Bu kadar hukukumuz varken *** Üstü kalsın hiç acelesi yok Aşk gider geri ödemesi yok Çok verdim ki defterini tutmadı Senin o hesabın çetelesi çok

Veda Bazen zor gelir sevdalar Kan kardeştir ya hep vedalar Gidersin gelirsin içinde Hiç bitmez o son defalar *** Başka bir yerde Ya da bir tende Hasret yanan tüten gecelerde *** Kalbe dönüp baktığımda Öfkemi bıraktığımda Yine direniyorum O zaman sen de burada olsan Bir anda karşımda dursan Ben hala seni seviyorum *** Dönüp dolaşıp o zamanda Geçmişi bıraktığımda Aşka güveniyorum O zaman keşke burada dursan Bir anda karşımda olsan Ben hala seni seviyorum *** Her neredeysen ol seni seviyorum Ne olursan ol seni özlüyorum

Kadar (Pop Volga Tamöz) Duruldu dalgalarım, Vurmuyorum eskisi gibi şiddetle kıyılara Sineye çektim sözlerimi Ne unuttum, ne de uğrattım müruruzamana *** İçinden çıkılabilir gibi değil bizimkisi Erken budanmış ağaç gibi Yorgun, kırık dökük, çırılçıplak Aşka meydan okur gibi *** Gücümün yettiği yere kadar, Su yolunu bulana kadar, Son gün, son ana kadar Gözlerimi (gönlümü) sana kapattım. *** Kalp har vurup harman savuramıyor eskisi gibi Tetikte yerli yersiz çarpmıyor İnsan kendinden çok şey veriyor deli gibi Ne kadar da haklıydın, değmiyor.

Cesaret (By Erhan Bayrak) Bitti bitti diyebilirim Bizi ziyan edebilirim Geçecek gidecek kim duyacak Aşk dediğin en son yalan faslı *** Kim kime boş yere kin tutacak Ayrılık bizden daha haklı *** Yanacak yanacak kalbim İyice düşün aslında Ateşe atacak bir şey yok Geçici yarım öfkenle Kaderi bozma dur bende Bir daha sevecek cesaret yok *** Kimseyi sevecek cesaret yok...

Aşkım (By Ozan Çolakoğlu) Coştuk, ancak tutmamız gerekirse Aşk bize güvenirse Mahcubuz, konuşmayız Söz gümüşse, sükût altın, neyse Susmamız gerekirse, gereğini yaparız Herkes kendi derdinde Mutsuz sevgi filminde Sen ve ben haricinde Sonunda benden biri var Aşkım Bence sen bile şaştın Çok güzel konu açtın Ne özelsin onu sor Hak'katen canım aşkım Tarihi bile aştın Bence yüzyılı aşkın Böyle bir aşk gelmez zor Hak'katen canım aşkım Coştuk, ancak tutmamız gerekirse Aşk bize güvenirse Mahcubuz, konuşmayız Söz gümüşse, sükût altın, neyse Susmamız gerekirse, gereğini yaparız Herkes kendi derdinde Mutsuz sevgi filminde Sen ve ben haricinde Sonunda benden biri var Aşkım Bence sen bile şaştın Çok güzel konu açtın Ne özelsin onu sor Hak'katen canım aşkım Tarihi bile aştın Bence yüzyılı aşkın Böyle bir aşk gelmez zor Hak'katen canım aşkım Zordu seni bulmak Aşka ait sorular sormak Zordu ama oldu Bugün herkes buna şahit burada Aşkım bak Aşkım Bence sen bile şaştın Çok güzel konu açtın Ne özelsin onu sor Hak'katen canım aşkım Tarihi bile aştın Bence yüzyılı aşkın Böyle bir aşk gelmez zor Hak'katen canım aşkım

Çetele (Pop Version By Volga Tamöz) Güzeldi önceleri kalpte taht kurdu Yandı yandı söndü sonra son buldu Hep iyi tarafından bakmışız bugüne dek Bize göre bardağın yarısı hep doluydu Şimdi ben kendim için söz veremem Neler yakar içimi söyleyemem Belki de biz iki farklı gezegendik Bilmiyorduk önceden Bu sefer hesaplar benden Yedik içtik doyduk zaten ne tutar Üç kuruşun lafı mı olur Bu kadar hukukumuz varken Üstü kalsın hiç acelesi yok Aşk gider geri ödemesi yok Çok verdim ki defterini tutmadı Senin o hesabın çetelesi çok

Dört Dörtlük (By Volga Tamöz) Sana aklımdan geçeni söyleyeyim mi? İçimi sana dökeyim mi? Ama sonra bozuşmayalım Yüreğimizdeki taşları dökelim mi? *** Oooff... *** İnsanız elbet hatalarımız olur, İnsanız elbet kusurlarımız olur, Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz, Ama seven yarısına razı olur. *** Ya gidersin ya kalırsın, Hayat müşterek katlanacaksın. Ben yok, sen yok, Biz varız artık anlayacaksın. Bizim demeyi öğreneceksin.

Kadar (Slov Version By Volga Tamöz) Duruldu dalgalarım, Vurmuyorum eskisi gibi şiddetle kıyılara Sineye çektim sözlerimi Ne unuttum, ne de uğrattım müruruzamana *** İçinden çıkılabilir gibi değil bizimkisi Erken budanmış ağaç gibi Yorgun, kırık dökük, çırılçıplak Aşka meydan okur gibi *** Gücümün yettiği yere kadar, Su yolunu bulana kadar, Son gün, son ana kadar Gözlerimi (gönlümü) sana kapattım. *** Kalp har vurup harman savuramıyor eskisi gibi Tetikte yerli yersiz çarpmıyor İnsan kendinden çok şey veriyor deli gibi Ne kadar da haklıydın, değmiyor.

Kalbi Olan Ağlıyor (By Erhan Bayrak) İftihar et aşk ne halde eserinle iftihar et Bu cesaret bu asalet bende kalsın sen devam et Biter elbet kimde kalmış bende kalsın bu esaret Sen hesap et bunun cezasını *** Ne gitmeyi biliyor ne hakkımı veriyor Tuzak dolu her yanım aşk acı Ne gözyaşı tanıyor ne bir çözüm buluyor Fark eder mi kim söylemiş son lafı *** Yalnız benim derdim değil Çok fazla kaybeden var Sonu gelmeyen aşklar gibi Başka bir sonuç görülmedi Yine kalbi olan hep ağlıyor *** Yalnız benim derdim değil Çok fazla kaybeden var Duygusuzluğa isyan gibi Başka bir sonuç görülmedi Yine kalbi olan hep ağlıyor

Kalbim Affetsin (By Erhan Bayrak) Güneşim açtı baharın arkası Mevsim bana yaz Süresi doldu geçiyor işte Baştan sona yas *** Olmadı olmuyor, hiç olmayacak Hadi bunu geç Bir dahaki gün aynı şey olacak Olacak mı? *** Sana dokunmuş kimsenin Elini senden çekmedim Sevin önce yeterince Bana hiç sorma kalbim affetsin *** Sana dokunmuş kimsenin Elini senden çekmedim Sevin ancak yeterince Bana hiç gelme Allah affetsin

Saat 03.00 (By Erhan Bayrak) Dur, bir daha bul Duygunu kaybetmiş olamazsın sen Kalk, bir daha bak Bir yolu vardır elbet aşkın benle *** Sus ya da konuş Gerçeği anlatmış olamazsın sen Koskoca duruş böyle yıkıldıysa Boş zaten sevme *** Benim aşka tuttuğum yıldızı Kim bu gökyüzünden çalanlar Sana açık duygum, yok altyazı Kim bu hala her şeyi soranlar *** Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor Sözünü tutmadın ki hiç bu ara Gelebilir miyim şu an yanına *** Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor Ne kadar istesem de bunu bir daha Dönebilir miyiz biz en başına?