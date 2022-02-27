Güneşim açtı baharın arkası Mevsim bana yaz Süresi doldu geçiyor işte Baştan sona yas *** Olmadı olmuyor, hiç olmayacak Hadi bunu geç Bir dahaki gün aynı şey olacak Olacak mı? *** Sana dokunmuş kimsenin Elini senden çekmedim Sevin önce yeterince Bana hiç sorma kalbim affetsin *** Sana dokunmuş kimsenin Elini senden çekmedim Sevin ancak yeterince Bana hiç gelme Allah affetsin