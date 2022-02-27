Kalbim Affetsin (Volga Tamöz) Şarkı Sözleri
Bengü Kalbim Affetsin (Volga Tamöz) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bengü Kalbim Affetsin (Volga Tamöz) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalbim Affetsin (Volga Tamöz) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bengü
Kalbim Affetsin (Volga Tamöz)
Tüm Şarkıları
-
Güneşim açtı baharın arkası
Mevsim bana yaz
Süresi doldu geçiyor işte
Baştan sona yas
***
Olmadı olmuyor, hiç olmayacak
Hadi bunu geç
Bir dahaki gün aynı şey olacak
Olacak mı?
***
Sana dokunmuş kimsenin
Elini senden çekmedim
Sevin önce yeterince
Bana hiç sorma kalbim affetsin
***
Sana dokunmuş kimsenin
Elini senden çekmedim
Sevin ancak yeterince
Bana hiç gelme Allah affetsin