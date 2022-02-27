Kapıda Yalnızlık (akustik) Şarkı Sözleri
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Bengü
Kapıda Yalnızlık (akustik)
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Dinleme duyma sen onlara uyma
Bu ikimizin hikayesi kaçırma gözünü
Yutma şu sözünü akıt gitsin zehrini
Ağlaya, ağlaya öldük ne uçurumlardan döndük
Hatırla ne olur unuttuysan biz ne yokuşlar gördük
***
Açma kapıda yalnızlık böylesi haksızlık
Biz istemezsek ayrılık yerimizi bulamaz
Açma kapıda yalnızlık böylesi haksızlık
Biz istemezsek ayrılık evimizi bulamaz
***
Neye alındın neye kırıldın anlat ne olur derdini
Yargısız infaz bu yaptığın sevme bu kadar kendini
Ağlaya, ağlaya öldük ne uçurumlardan döndük
Hatırla ne olur unuttuysan biz ne yokuşlar gördük
***
Açma kapıda yalnızlık böylesi haksızlık
Biz istemezsek ayrılık yerimizi bulamaz
Açma kapıda yalnızlık böylesi haksızlık
Biz istemezsek ayrılık evimizi bulamaz