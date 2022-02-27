Dinleme duyma sen onlara uyma Bu ikimizin hikayesi kaçırma gözünü Yutma şu sözünü akıt gitsin zehrini Ağlaya, ağlaya öldük ne uçurumlardan döndük Hatırla ne olur unuttuysan biz ne yokuşlar gördük *** Açma kapıda yalnızlık böylesi haksızlık Biz istemezsek ayrılık yerimizi bulamaz Açma kapıda yalnızlık böylesi haksızlık Biz istemezsek ayrılık evimizi bulamaz *** Neye alındın neye kırıldın anlat ne olur derdini Yargısız infaz bu yaptığın sevme bu kadar kendini Ağlaya, ağlaya öldük ne uçurumlardan döndük Hatırla ne olur unuttuysan biz ne yokuşlar gördük *** Açma kapıda yalnızlık böylesi haksızlık Biz istemezsek ayrılık yerimizi bulamaz Açma kapıda yalnızlık böylesi haksızlık Biz istemezsek ayrılık evimizi bulamaz