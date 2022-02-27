-
Bazılarına güvenilmez, onlardan biriymişsin
Beni acılara çiviledin, her kötülüğü de yapabilirsin
Bazılarına güvenilmez, onlardan biriymişsin
Beni yalnızlığa kilitledin, her kötülüğü de yapabilirsin
***
Aşk kör etti gözümü
Gerçeği göremedim
***
Güldüğün de yalanmış, sarılmaların da
Sevdiğin de yalanmış, sevişmelerin de
Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış
***
Güldüğün de yalanmış, sarılmaların da
Sevdiğin de yalanmış, sevişmelerin de
Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış
***
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış
***
Bazılarına güvenilmez, onlardan biriymişsin
Beni acılara çiviledin, her kötülüğü de yapabilirsin
Aşk kör etti gözümü
Gerçeği göremedim
***
Güldüğün de yalanmış, sarılmaların da
Sevdiğin de yalanmış, sevişmelerin de
Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış
***
Güldüğün de yalanmış, sarılmaların da
Sevdiğin de yalanmış, sevişmelerin de
Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış
***
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığınmış
-
Bıktım bu yalnızlıklardan,
Sebepsiz haksızlıklardan,
Zorunlu ayrılıklardan…
***
Gereksiz çekip gitmekle,
Dert üstüne dert bindirmekle,
Kırılmış kalp hırsızlardan...
***
Ne inancım kaldı bu aşka,
Ne de sancım var,
Ne inatla kalbimi kırdın,
Ne kazancın var…
Yürek az çok kendine geldi, gidecek yer var,
Önümüzde koskoca bir yıl coşacak yer var...
***
Tıkadın bütün yollarımı, sana verdiğim yıllarımı,
Biriken tüm imkânlarımı, alıp çek git…
Sana verdiğim son hediye, beni bir daha görme diye
Gezegendeki son gemiye, binip çek git…
***
Tıkadın bütün yollarımı, sana verdiğim yıllarımı,
Biriken tüm imkânlarımı, alıp çek git…
Sana verdiğim son hediye, beni bir daha görme diye
Gezegendeki son gemiye, binip çek git…
-
Zaman olsaydı da sana doysaydım
Hiç geçmedi ki aşk
Hiç bitmedi ki aşkım
Canımı alsaydın da yine kalsaydın
Hiç sevmedin mi aşkım
***
Zaman olsaydı da sana doysaydım
Hiç geçmedi ki aşk
Hiç bitmedi ki aşkım
Canımı alsaydın da yine kalsaydın
Hiç sevmedin mi aşkım
***
Hani uzun gecelerde bizden konuşurduk ya
Bitmez sanıyorduk ya
Dünya ah ne güzel dünya
***
Sabır dedim ne güzel şey
Tanrım beni de gördü
Düşler kuruyorduk ya
Dünya ah ne güzel dünya
***
Hâlâ yüreğim sana aç
Hâlâ buralar sessiz
Olmaz adamım olmaz
Asla yapamam sensiz
***
Hâlâ yüreğim sana aç
Hâlâ buralar sessiz
Olmaz adamım olmaz
Asla yaşamam sensiz
-
Sen telafisi olmayan,
En büyük hatam benim.
Senin yüzünden dünyayı,
Bir kula satan benim.
***
Gönül bu engel dinlemez ki;
Eğer severse gelir alır.
Gurur mu laftan anlamaz ki;
Eğer severse gelir alır.
***
Benim yasaklı kalbim,
Yemin bozdu yolunda.
Bekledi bekledi;
Seni buldu sonunda.
***
Sen telafisi olmayan,
En büyük hatam benim.
Senin yüzünden dünyayı,
Bir kula satan benim.
***
Sen telafisi olmayan,
En büyük hatam benim.
Senin yüzünden dünyayı,
Bir kula satan benim.
-
Bazılarına güvenilmez
Onlardan biriymişsin
Beni acılara çiviledin
Her kötülüğü de yapabilirsin
***
Bazılarına güvenilmez
Onlardan biriymişsin
Beni yalnızlığa kilitledin
Her kötülüğü de yapabilirsin
***
Aşk kör etti gözümü
Gerçeği göremedim
***
Güldüğünde yalanmış sarılmalarında
Sevdiğinde yalanmış sevişmelerinde
Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış
Seviyorum deyişin ağız alışkanlığıymış
-
Senden bana ne yar olur, ne de arkadaş;
Anladım senin yolun, benim yolum değil.
Daha önce seviyordum, bunu böyle bil.
Gururun aşkını yeniyorsa; aşkın aşk değil.
***
Yalandı seninle geçen günlerim,
Tasını tarağını topla git, eski sevgilim.
***
Şimdi çok zamanın olacak,
Düşün taşın hadi çık içinden.
Tek başına uykunun tadını;
Doya doya tat, göreyim seni ben.
-
Kimseyi sevmeden yaşayamazsın,
Yalnızken hayata katlanamazsın,
Dalında kuruyan bir çiçek gibi,
Koklanıp sevilmeden yok olamazsın.
***
Vazgeç hayallerin öylece kalsın,
Tek başına değil biriyle varsın.
Hatıralar sarar hep günlerini,
Uzundur geceler kurtulamazsın.
***
Tek başına yaşamak kolay mı sanıyorsun, aldanıyorsun.
Sen duvara bakarsın, duvarlar sana bakar, görüyor musun?
Aynalar sorarsın, aynalar sana sorar, duyuyor musun?
***
Ayrılmak çok kolay, ayrılık zor gelir,
Düşünmek istemezsin, hatıran dillenir.
Yalnızlığın seni kahreder gün gelir.
-
Kimseyi sevmeden yaşayamazsın,
Yalnızken hayata katlanamazsın,
Dalında kuruyan bir çiçek gibi,
Koklanıp sevilmeden yok olamazsın.
***
Vazgeç hayallerin öylece kalsın,
Tek başına değil biriyle varsın.
Hatıralar sarar hep günlerini,
Uzundur geceler kurtulamazsın.
***
Tek başına yaşamak kolay mı sanıyorsun, aldanıyorsun.
Sen duvara bakarsın, duvarlar sana bakar, görüyor musun?
Aynalar sorarsın, aynalar sana sorar, duyuyor musun?
***
Ayrılmak çok kolay, ayrılık zor gelir,
Düşünmek istemezsin, hatıran dillenir.
Yalnızlığın seni kahreder gün gelir.
-
Sen gitme diye hep haksız olsaydım
Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım
Sen gitme diye gururumu yaksaydım
Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım
***
Gidiyorsan ben miyim seni bensiz bırakan
Bu senden duyduğum en doğru yalan
***
Yalan yalan yalan yalan
Aşk ta yalan aşktan ölmekte yalan
Yalan yalan yalan yalan
Herkes kendine hayran sevmek yalan
-
-
-
-
-
-
Sen gitme diye hep haksız olsaydım
Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım
Sen gitme diye gururumu yaksaydım
Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım
***
Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan?
Bu senden duyduğum en doğru yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
***
Sen gitme diye hep haksız olsaydım
Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım
Sen gitme diye gururumu yaksaydım
Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım
***
Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan?
Bu senden duyduğum en doğru yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
***
Yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan