Yalan (Karaoke) Şarkı Sözleri
Bengü Yalan (Karaoke) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bengü Yalan (Karaoke) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalan (Karaoke) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen gitme diye hep haksız olsaydım
Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım
Sen gitme diye gururumu yaksaydım
Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım
***
Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan?
Bu senden duyduğum en doğru yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
***
Sen gitme diye hep haksız olsaydım
Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım
Sen gitme diye gururumu yaksaydım
Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım
***
Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan?
Bu senden duyduğum en doğru yalan
***
Yalan, yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan
***
Yalan, yalan, yalan
Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan
Herkes kendine hayran, sevmek yalan