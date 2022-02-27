Sen gitme diye hep haksız olsaydım Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım Sen gitme diye gururumu yaksaydım Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım *** Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan? Bu senden duyduğum en doğru yalan *** Yalan, yalan, yalan, yalan Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Herkes kendine hayran, sevmek yalan *** Yalan, yalan, yalan, yalan Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Herkes kendine hayran, sevmek yalan *** Sen gitme diye hep haksız olsaydım Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım Sen gitme diye gururumu yaksaydım Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım *** Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan? Bu senden duyduğum en doğru yalan *** Yalan, yalan, yalan, yalan Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Herkes kendine hayran, sevmek yalan *** Yalan, yalan, yalan Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Herkes kendine hayran, sevmek yalan