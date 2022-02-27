Kolay Gelsin (Erdem Kınay) Şarkı Sözleri
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Bengü
Kolay Gelsin (Erdem Kınay)
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Yenilerini bulduysan,
Yalana bile doymazdın.
Ve değerime koyduysan birini,
Yine burada olmazdın.
***
Gizli, saklı gecelerde,
Yaktığınsa yalan dünyan.
Aşk yasaklı hecelerde,
Bende bittin, artık sen yan.
***
Her seven biter kalpte,
Sebebinde yok,
Olay sensin.
Hem sözün,
Yüzün sahte,
E hadi sana kolay gelsin.
***
Git sakın geri dönme,
Kaderin buna,
Onay versin.
Aşk kalır mı,
Son vakte?
Hadi düş yola kolay gelsin.
***
Sorularıma aldırma,
Yaralarıma vur geç sen.
Gereğini de sorma, yok yere,
Sevenini kaybettiysen.
***
Gizli, saklı gecelerde,
Yaktığınsa yalan dünyan.
Aşk yasaklı hecelerde,
Bende bittin, artık sen yan.
***
Her seven biter kalpte,
Sebebinde yok,
Olay sensin.
Hem sözün,
Yüzün sahte,
E hadi sana kolay gelsin.
***
Git sakın geri dönme,
Kaderin buna,
Onay versin.
Aşk kalır mı,
Son vakte?
Hadi düş yola kolay gelsin.