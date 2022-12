Yenilerini bulduysan, Yalana bile doymazdın. Ve değerime koyduysan birini, Yine burada olmazdın. *** Gizli, saklı gecelerde, Yaktığınsa yalan dünyan. Aşk yasaklı hecelerde, Bende bittin, artık sen yan. *** Her seven biter kalpte, Sebebinde yok, Olay sensin. Hem sözün, Yüzün sahte, E hadi sana kolay gelsin. *** Git sakın geri dönme, Kaderin buna, Onay versin. Aşk kalır mı, Son vakte? Hadi düş yola kolay gelsin. *** Sorularıma aldırma, Yaralarıma vur geç sen. Gereğini de sorma, yok yere, Sevenini kaybettiysen. *** Gizli, saklı gecelerde, Yaktığınsa yalan dünyan. Aşk yasaklı hecelerde, Bende bittin, artık sen yan. *** Her seven biter kalpte, Sebebinde yok, Olay sensin. Hem sözün, Yüzün sahte, E hadi sana kolay gelsin. *** Git sakın geri dönme, Kaderin buna, Onay versin. Aşk kalır mı, Son vakte? Hadi düş yola kolay gelsin.