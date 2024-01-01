Proje 2 Şarkı Sözleri
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Yenilerini bulduysan
Yalana bile doymazdın
Ve de yerime koyduysan birini
Yine burada olmazdın
Gizli saklı gecelerde
Yaktığınsa yalan dünyan
Aşk yasaklı hecelerde
Bende bittin, artık sen yan
Her seven biter kalpte
Sebebin de yok, olay sensin
Hem sözün yüzün sahte
E hadi sana kolay gelsin
Git sakın geri dönme
Kaderin buna onay versin
Aşk kalır mı son vakte?
Hadi düş yola, kolay gelsin
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Bir ışık umutla
İçime siner mi bunlar
Geri dönebilse yollar
Yine seni yazmaz bil sonlar
***
Geri dönme, sana yer çok
Sebebini sorma, karnım tok
Seni duymam, delin olmam
Başı sonu belli, halim yok
***
Alışır sandın olanlara
Yüreğe geçmez aşkın korkusu
Ne denir sona kalanlara
Seni bekler bak yalnız ordusu
***
Bu rüya yetmez yalanlara
Sona erdi ah aşkın uykusu
Bir de yoklama alanlara
Adresin belli, yalnız ordusu
***
Bir ışık umutla
İçime siner mi bunlar
Geri dönebilse yollar
Yine seni yazmaz bil sonlar
***
Geri dönme, sana yer çok
Sebebini sorma, karnım tok
Seni duymam, delin olmam
Başı sonu belli, halim yok
***
Alışır sandın olanlara
Yüreğe geçmez aşkın korkusu
Ne denir sona kalanlara
Seni bekler bak yalnız ordusu
***
Bu rüya yetmez yalanlara
Sona erdi ah aşkın uykusu
Bir de yoklama alanlara
Adresin belli, yalnız ordusu
***
Yalnız ordusu
***
Geri dönme, sana yer çok
Sebebini sorma, karnım tok
Seni duymam, delin olmam
Başı sonu belli, halim yok
***
Alışır sandın olanlara
Yüreğe geçmez aşkın korkusu
Ne denir sona kalanlara
Seni bekler bak yalnız ordusu
***
Bu rüya yetmez yalanlara
Sona erdi ah aşkın uykusu
Bir de yoklama alanlara
Adresin belli, yalnız ordusu
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