Yenilerini bulduysan Yalana bile doymazdın Ve de yerime koyduysan birini Yine burada olmazdın Gizli saklı gecelerde Yaktığınsa yalan dünyan Aşk yasaklı hecelerde Bende bittin, artık sen yan Her seven biter kalpte Sebebin de yok, olay sensin Hem sözün yüzün sahte E hadi sana kolay gelsin Git sakın geri dönme Kaderin buna onay versin Aşk kalır mı son vakte? Hadi düş yola, kolay gelsin

Bir ışık umutla İçime siner mi bunlar Geri dönebilse yollar Yine seni yazmaz bil sonlar *** Geri dönme, sana yer çok Sebebini sorma, karnım tok Seni duymam, delin olmam Başı sonu belli, halim yok *** Alışır sandın olanlara Yüreğe geçmez aşkın korkusu Ne denir sona kalanlara Seni bekler bak yalnız ordusu *** Bu rüya yetmez yalanlara Sona erdi ah aşkın uykusu Bir de yoklama alanlara Adresin belli, yalnız ordusu *** Bir ışık umutla İçime siner mi bunlar Geri dönebilse yollar Yine seni yazmaz bil sonlar *** Geri dönme, sana yer çok Sebebini sorma, karnım tok Seni duymam, delin olmam Başı sonu belli, halim yok *** Alışır sandın olanlara Yüreğe geçmez aşkın korkusu Ne denir sona kalanlara Seni bekler bak yalnız ordusu *** Bu rüya yetmez yalanlara Sona erdi ah aşkın uykusu Bir de yoklama alanlara Adresin belli, yalnız ordusu *** Yalnız ordusu *** Geri dönme, sana yer çok Sebebini sorma, karnım tok Seni duymam, delin olmam Başı sonu belli, halim yok *** Alışır sandın olanlara Yüreğe geçmez aşkın korkusu Ne denir sona kalanlara Seni bekler bak yalnız ordusu *** Bu rüya yetmez yalanlara Sona erdi ah aşkın uykusu Bir de yoklama alanlara Adresin belli, yalnız ordusu