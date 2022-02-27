Ne olur bak bana biraz Çocuk muyum değil miyim? Sen küçücük güzel bebek Öyle olsa sevmeyi bilir miyim? *** Olmaz miniciksin Yüreğin genç umut dolu Özlem bu olur ya Buluruz belki mutluluğu *** Deliler gibi seviyorum bak Geçer bunlar Sana söz ömür boyu sürecek Hayal bunlar Ne hayal ne düş ne de yalan yok Bizim bizim gelecek *** Ne olur bir an unutulup kalsak Ne olur biraz rüyaya dalsak Ne olur gerçek olsa masallar Ya da biz masal olsak *** Olmaz, dayanmaz yorulmuş kalbim sevdalardan Olmaz silinmez bu yıllar aramızdan *** Olsun yüreğimde beslenen ümitler gibi Özlem bu olur ya buluruz belki cenneti *** Deliler gibi seviyorum bak Geçer bunlar Sana söz ömür boyu sürecek Hayal bunlar Ne hayal ne düş ne de yalan yok Bizim bizim gelecek *** Ne olur bir an unutulup kalsak Ne olur biraz rüyaya dalsak Ne olur gerçek olsa masallar Ya da biz masal olsak Ya da biz masal olsak