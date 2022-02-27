Bana Özel Şarkı Sözleri
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Ne olur bak bana biraz
Çocuk muyum değil miyim?
Sen küçücük güzel bebek
Öyle olsa sevmeyi bilir miyim?
***
Olmaz miniciksin
Yüreğin genç umut dolu
Özlem bu olur ya
Buluruz belki mutluluğu
***
Deliler gibi seviyorum bak
Geçer bunlar
Sana söz ömür boyu sürecek
Hayal bunlar
Ne hayal ne düş ne de yalan yok
Bizim bizim gelecek
***
Ne olur bir an unutulup kalsak
Ne olur biraz rüyaya dalsak
Ne olur gerçek olsa masallar
Ya da biz masal olsak
***
Olmaz, dayanmaz yorulmuş kalbim sevdalardan
Olmaz silinmez bu yıllar aramızdan
***
Olsun yüreğimde beslenen ümitler gibi
Özlem bu olur ya buluruz belki cenneti
***
Deliler gibi seviyorum bak
Geçer bunlar
Sana söz ömür boyu sürecek
Hayal bunlar
Ne hayal ne düş ne de yalan yok
Bizim bizim gelecek
***
Ne olur bir an unutulup kalsak
Ne olur biraz rüyaya dalsak
Ne olur gerçek olsa masallar
Ya da biz masal olsak
Ya da biz masal olsak
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