Altın Çağ Şarkı Sözleri
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Senin o gelmelerini gitmelerini
Ölmelerini bitmelerini
Bal damlayan dillerini
Yerim yerim
***
Yaralı bir kuş konmuş kapıma
Kolu kanadı kırılmış üşümüş biraz
Eriyor kalbim inadına
Bi de naz bi de naz
Nasıl tatlı utanmaz
***
Ah kuzum kıyamam ben sana
Ah huysuzum gel biraz sarıl bana
Aşk biliyor sevenin adresini
Gel benden yak ateşini bana bırak gerisini
***
Senin o gelmelerini gitmelerini
Ölmelerini bitmelerini öpmelerini kesmelerini
Severim severim
***
Senin o gelmelerini gitmelerini
Ölmelerini bitmelerini
Bal damlayan dillerini
Yerim yerim bal damlayan dillerini severim severim
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Bu hesap bugün kapanacak
Her günahı bölüşeceğiz
Gözlerin elbet dolacak
Senle son kez görüşeceğiz
***
İkimizin de canı yanacak
Kıran kırana dövüşeceğiz
Bu gece biraz uzun olacak
Biz sabaha ödeşeceğiz
***
Koptu aramızdaki can bağı
Bak yıkıldı o meşhur aşk dağı
Ayrılığın çeyizi göz yaşı
Ağlaya ağlaya gideceksin
***
Başladı ömrümün altın çağı
Kalbin henüz acımın çırağı
Bu ev pişmanlığın son durağı
Anlaya anlaya döneceksin
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Geçmiş olsun bitti
O güzel günler yitik
Ne mağlubu var ne galibi
Bile bile yenildik
***
Seni kimle pay edecek
Kalbim söyle nasıl affedecek
Görecek kimlere dahi seni
Nasıl hazmedecek
***
Sarılamadım doya doya
Gururu hiçe saya saya
Söylesin duyan duymayana
Seviyorum anla
***
Sarılamadım doya doya
Gururu hiçe saya saya
Söylesin duyan duymayana
Seviyorum anla
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