Telefonlar uzak olsun benden Aramam aramam bir daha Yalansa dilimdeki yalan olsun Sevmiyorum eskisi gibi *** Başka bir insan karşımdaki Değişmez diyenlere müjde Çok seven böyle gider miydi Müjde her şey bitti