Özetle Ben Aşığım Bardağı taşıran son damlayı Bu aralar uzak tut bizden Kalp düşmanı o hain gururu Bu aralar sakın bizden Özetle ben aşığım çok Özetle ben hastayım çok En deli aşk halimi hep sana sakladım ben Taptığın o şarkılara seni yazdım ben Artık sen de hislensen diyorum Çocuğumuzun bile adını buldum ben Seven küçük detaylara bozuluyor İşte bir anlayabilsen Ve ilgisiz soluyor kuruyor her çiçek Yüzüne döndürebilsen Özetle ben aşığım çok Özetle ben hastayım çok

Gelen Seni Soruyor Korktun mu sevmekten güçsüz görünmekten vazgeç vazgeçmekten kaderin böyle Her şey değişmeden suçu hafifletsen Çokta sevilmezsen zorlama öyle Gitmekte tabi ki kendi tercihin *** Kalan gücüyle elin teninde Hayat devam ediyor Nasıl bir aşksa hala benimle Gelen seni soruyor *** Kalan gücüyle elin teninde Hayat devam ediyor olan bana oluyor *** Gitmekte tabi ki kendi tercihin Kalan gücüyle elin teninde Hayat devam ediyor

Kocaman Öpüyorum Soran sorana bak seni bana Konuşmama hakkımı kullanıyorum Son bir kıyak bu da benden sana Kocaman kocaman öpüyorum *** Kaptırmak mı anlayacaksın Senin gibi birisine düş de gör Sen insanın ömrünü yersin Son nefesine kadar tüketirsin *** Kaptırmak mı anlayacaksın Senin gibi birisine düş de gör Sen insanın ömrünü yersin Son nefesine kadar tüketirsin *** Şimdi sen düşün taşın İkinci bir şans daha tanımıyorum Aynı hatayı ikilemem ben Seni bir daha görmek istemiyorum *** Soran sorana bak seni bana Konuşmama hakkımı kullanıyorum Özgürsün şimdi sen Kafana göre takıl dönmüyorum *** Soran sorana bak seni bana Konuşmama hakkımı kullanıyorum Son bir kıyak bu da benden sana Kocaman kocaman öpüyorum

Biz Mi Ayrıldık? Bence tekrar sevmeyi denemelisin (denemelisin) İçindekini dışından söylemelisin sen Şöyle karşıma geçip elin elimde sevinmelisin Yaptığım acı kahveyi denemelisin sen *** Ben unutmuyorm sen unutsan da Yalan olsan da doğru olsan da Seninim daha ne diyeyim *** Biz mi ayrıldık? hiç alakası yok Sen ne dersen de ;başka şansın da yok *** Biz mi ayrıldık? hiç bir faydası yok Zannedersem de başka kalbin de yok *** Bence tekrar sevmeyi denemelisin (denemelisin) İçindekini dışından söylemelisin sen *** Ben unutmuyorm sen unutsan da Yalan olsan da doğru olsan da Seninim daha ne diyeyim *** Biz mi ayrıldık? hiç alakası yok Sen ne dersen de ;başka şansın da yok *** Biz mi ayrıldık? hiç bir faydası yok Zannedersem de başka kalbin de yok *** Biz mi ayrıldık??hiç bir faydası yok Zannedersem de başka kalbin de yok

Elveda Hani biz aşkı senle yaşayan bir çift gözdük Ne oldu bu halimizi ikiye böldük Acıtan sen değilsin tek hata yalnız bende Böylesi canımdan çok sevmekti *** Sen değil miydin bana aşk emek ister diyen Ben değil miydim sana kalbiyle suçsuz gelen Şimdi vazgeçtin yani bunu mu söylüyorsun Sen de çok ne sevdin biliyorsun *** Elveda diyemem sana Sen bitir en doğru buysa Ben yapamam gücüm yok buna Kalbim de seni saklarım Hayallerimle yaşarım Benim için üzülme..

İki Melek Etiket olmasın bu ara yalnız gez Korkun olmasın dayanırım son kez Özrü olmayan yaralı aşklara Darılasım çok var *** İpini çek bırak, racon kendin kes Geçti son durak, bu ara gergin gez El utandıran o deli aşklara Özenesim çok var *** Ve ben onu unutacağım Gece gibi ona uzağım Yüreğimi yola getiren Emelime ulaşacağım *** Atalım bütün acıyı kalpten Şüphen olmasın deli yürekten Omuzumdaki iki melekten Biri aşk için biri huzur *** Bir düşün beni yarı yüreksiz Dolunay gibi tam hareketsiz Hedef olmadan aşkta emeksiz Biri gül dolu biri çamur

Bu Yazı Bir Kenara Yaz Ne üzmekten vazgeçtin ne de aşkından Böyle şaşkından ne umulur ne bulunur Ne gitmeye kalkıştın hep kaldın üstelik Kimde öncelik ne sorulur ne bulunur Sahi çözüm lazım bundan fazlası Aşkın kendisiyle üçüncü dünya savaşı Bu yazı bir kenara yaz, benden vazgeçemeyeceksin Güneşi bi daha hiç böyle göremeyeceksin Bu yazı bir kenara yaz, benden vazgeçemeyeceksin Güneşi bi daha hiç böyle göremeyeceksin Ne gülmekten vazgeçtin ne de hüznünden Bensiz gerçekten sana biraz yazık olur Ne her şeyi paylaştın hep sustun üstelik Derdim şimdilik bir an evvel unutulur Sakin çözüm lazım bundan fazlası Aşkın kendisiyle üçüncü dünya savaşı Bu yazı bir kenara yaz benden vazgeçemeyeceksin Güneşi bi daha hiç böyle göremeyeceksin Bu yazı bir kenara yaz benden vazgeçemeyeceksin Güneşi bi daha hiç böyle göremeyeceksin

Ayrılık Hazırlığı Gözlerinden Anladım Birşeyler Bitmiş Gibi Seni En Çok Bilen benim,Yerim Dolmuş Gibi Ayrılıgın Hazırlıgı Yapılmıştı Derinden İkimizde Yüzleşmedik Ayrılmıştık Zaten Ben Kalbimin Sözünü Hiç Kesmedim Sonuna KAdar bekledim Hep Sen Ol İstedim

Aşk Mevsimi Canım sokaklara atıp kendini Azıcık kafayı dağıtmak istiyor E, şöyle bir etrafına göz atıp Kalbinin ritmini bozmak istiyor Kalbim dünden yaralı, yaralı Belki de kalbimi formatlamalı Böylece hayatı sil baştan yaşamalı, oof Kalbim dünden yaralı, yaralı Belki de kalbimi formatlamalı Böylece hayatı sil baştan yaşamalı Bu yaz tatilimi ya tek başıma Ya da Çeşme'nin kumsallarında Kesinkes kendime zaman ayırıp Aşk mevsimini açsam diyorum Bu yaz tatilimi ya tek başıma Ya da Bodrum'un kumsallarında Kesinkes kendime zaman ayırıp Aşk mevsimini açsam diyorum Canım sokaklara atıp kendini Azıcık kafayı dağıtmak istiyor E, şöyle bir etrafına göz atıp Kalbinin ritmini bozmak istiyor Kalbim dünden yaralı, yaralı Belki de kalbimi formatlamalı Böylece hayatı sil baştan yaşamalı Bu yaz tatilimi ya tek başıma Ya da Çeşme'nin kumsallarında Kesinkes kendime zaman ayırıp Aşk mevsimini açsam diyorum Bu yaz tatilimi ya tek başıma Ya da Bodrum'un kumsallarında Kesinkes kendime zaman ayırıp Aşk mevsimini açsam diyorum Bu yaz tatilimi ya tek başıma Ya da Çeşme'nin kumsallarında Kesinkes kendime zaman ayırıp Aşk mevsimini açsam diyorum Bu yaz tatilimi ya tek başıma Ya da Bodrum'un kumsallarında Kesinkes kendime zaman ayırıp Aşk mevsimini açsam diyorum

Sen Yoksan Otuturup da düşününce, gerçekleri dökünce Cebinde ne kalıyor? İçi boş vaatlerde, "Boşa mı yüzmüşüm?" Derken Eline ne geçiyor? İçinde kalınca her şey sen yoksan, yoksan eğer Yollar sonu bulmuyor "Hayatta bitmez" dedin, düzen bozulmaz bildin Yaralar, "Of" deyince geçmiyor Ah, "Hayatta bitmez" dedin, düzen bozulmaz bildin Yaralar, "Of" deyince geçmiyor Haberin karasıyla bir gönlümün yarası da Bir içimin yarısı da sen yoksan dolmuyor Haberin karasıyla bir gönlümün yarası da Bir içimin yarısı da sen yoksan dolmuyor Sen yoksan dolmuyor Otuturup da düşününce, gerçekleri dökünce Cebinde ne kalıyor? İçi boş vaatlerde, "Boşa mı yüzmüşüm?" Derken Eline ne geçiyor? İçinde kalınca her şey sen yoksan, yoksan eğer Yollar sonu bulmuyor "Hayatta bitmez" dedin, düzen bozulmaz bildin Yaralar, "Of" deyince geçmiyor Haberin karasıyla bir gönlümün yarası da Bir içimin yarısı da sen yoksan dolmuyor Haberin karasıyla bir gönlümün yarası da Bir içimin yarısı da sen yoksan dolmuyor Sen yoksan dolmuyor