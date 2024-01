Dur, bir daha bul Duygunu kaybetmiş olamazsın sen Kalk, bir daha bak Bir yolu vardır elbet aşkın benle *** Sus ya da konuş Gerçeği anlatmış olamazsın sen Koskoca duruş böyle yıkıldıysa Boş zaten sevme *** Benim aşka tuttuğum yıldızı Kim bu gökyüzünden çalanlar Sana açık duygum, yok altyazı Kim bu hala her şeyi soranlar *** Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor Sözünü tutmadın ki hiç bu ara Gelebilir miyim şu an yanına *** Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor Ne kadar istesem de bunu bir daha Dönebilir miyiz biz en başına?

İftihar et aşk ne halde eserinle iftihar et Bu cesaret bu asalet bende kalsın sen devam et Biter elbet kimde kalmış bende kalsın bu esaret Sen hesap et bunun cezasını *** Ne gitmeyi biliyor ne hakkımı veriyor Tuzak dolu her yanım aşk acı Ne gözyaşı tanıyor ne bir çözüm buluyor Fark eder mi kim söylemiş son lafı *** Yalnız benim derdim değil Çok fazla kaybeden var Sonu gelmeyen aşklar gibi Başka bir sonuç görülmedi Yine kalbi olan hep ağlıyor *** Yalnız benim derdim değil Çok fazla kaybeden var Duygusuzluğa isyan gibi Başka bir sonuç görülmedi Yine kalbi olan hep ağlıyor