Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor Ne kadar istesem de bunu bir daha Dönebilir miyiz biz en başına? *** Dur, bir daha bul Duygunu kaybetmiş olamazsın sen Kalk, bir daha bak Bir yolu vardır elbet aşkın benle *** Sus ya da konuş Gerçeği anlatmış olamazsın sen Koskoca duruş böyle yıkıldıysa Boş zaten sevme *** Benim aşka tuttuğum yıldızı Kim bu gökyüzünden çalanlar Sana açık duygum, yok altyazı Kim bu hala her şeyi soranlar *** Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor Sözünü tutmadın ki hiç bu ara Gelebilir miyim şu an yanına *** Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor Ne kadar istesem de bunu bir daha Dönebilir miyiz biz en başına?