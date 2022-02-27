Saat 03.00 (Erhan Bayrak) Şarkı Sözleri
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Bengü
Saat 03.00 (Erhan Bayrak)
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Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor
Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor
Ne kadar istesem de bunu bir daha
Dönebilir miyiz biz en başına?
***
Dur, bir daha bul
Duygunu kaybetmiş olamazsın sen
Kalk, bir daha bak
Bir yolu vardır elbet aşkın benle
***
Sus ya da konuş
Gerçeği anlatmış olamazsın sen
Koskoca duruş böyle yıkıldıysa
Boş zaten sevme
***
Benim aşka tuttuğum yıldızı
Kim bu gökyüzünden çalanlar
Sana açık duygum, yok altyazı
Kim bu hala her şeyi soranlar
***
Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor
Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor
Sözünü tutmadın ki hiç bu ara
Gelebilir miyim şu an yanına
***
Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor
Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor
Ne kadar istesem de bunu bir daha
Dönebilir miyiz biz en başına?