Saat 03.00 Dur, bir daha bul Duygunu kaybetmiş olamazsın sen Kalk, bir daha bak Bir yolu vardır elbet aşkın benle *** Sus ya da konuş Gerçeği anlatmış olamazsın sen Koskoca duruş böyle yıkıldıysa Boş zaten sevme *** Benim aşka tuttuğum yıldızı Kim bu gökyüzünden çalanlar Sana açık duygum, yok altyazı Kim bu hala her şeyi soranlar *** Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor Sözünü tutmadın ki hiç bu ara Gelebilir miyim şu an yanına *** Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor Yine mi yoksun hala saat üçe geliyor Ne kadar istesem de bunu bir daha Dönebilir miyiz biz en başına?

Kol Düğmeleri Hatırlarım bugün gibi sessiz geçen son geceyi Başın öne eğik bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi İki küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi İki düğme ayrı kolda Bizim gibi ayrı yolda *** Akşam olunca sustururum herkesi her her şeyi Gelir kol düğmelerinin birleşme saati *** Usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana Bitsin bu işkence kalsınlar bir arada *** Heyhat sabah gün ışıldar yalnız gece buluşanlar Yaşlı gözlerle ayrılırlar bizim gibi düğmeler gibi

Resimdeki Gözyaşları Bir gün belki hayattan, Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsın, Bak o zaman resmime *** Benden sana son kalan, Bir küçük resim şimdi Cevap veremez ama, Ağlar yalnızlığına *** Ve işte arta kalan Bir küçük resim şimdi Koyup da bir başıma Bırakıp gittin sen beni *** Sen yalnız değilsin Biliyorum nerdesin Bu çok üzerdi beni Yaşasaydım da görseydim