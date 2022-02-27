İkinci Hal Şarkı Sözleri
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Doğdu içime ayrılacağın
Selamını aldım yalnızlığın
Bak da gözüme, söyle yüzüme
Yakıştı mı bu haksızlığın
***
Kırsam döksem ne işe yarıyor
Almış bak başını yine gidiyor
Ben aşkı kurtarayım derken
Kalbim elden gidiyor
***
Yıkılır her gece üzerime dünya
Ben sandım sahici, meğerse bir rüya
Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme
Yazmıştım sildiler zorla
***
Yıkılır her gece üzerime dünya
Ben sandım sahici, meğerse bir rüya
Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme
Yazmıştım sildiler zorla
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Sormuyor hatırımı, çalmıyor hiç kapımı
Hanidir bekliyorum bir haber yok
Kalbimde gizli yara, kalmadı aklım
Güç bela kendimi dışarı attım
***
Bendeki bu durumu, yakmışım gururunu
Buldum da sorununu, yakışmadı çözümü
Kendimden vazgeçerim, her rüzgârdan geçerim
Bir tek onun meltemi, bulmuştu şu özümü
***
Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı
Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım
O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı
Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım
***
Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı
Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım
O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı
Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım
Ben kimseye böyle yakışmamıştım
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Buraya kadarmış diye yollar
Sona ermez bir yalan bu
Yüreğine dönmez çalınanlar
Dile gelmez feveran bu
***
Gözlere damlalar, hasreti damgalar
Yanılıp da yaş dinecek sanan
Bir ömür boyu acıda yanan
***
Bir boş bakış, yarım gülüş
Ya gözlerin yaşardı mı?
İçimde hep susan acı
Yolun sonuna vardı mı?
***
Yürek deyip yenilmedin
Kadir kıymet ne bilmedin
Sana bırakmam ahımı
Kader yazsın günahını
Yüreğine dönmez çalınanlar
Dile gelmez feveran bu
***
Gözlere damlalar, hasreti damgalar
Yanılıp da yaş dinecek sanan
Bir ömür boyu acıda yanan
Şarkı Sözleri
Bir boş bakış, yarım gülüş
İçimde hep
***
Bir boş bakış, yarım gülüş
Ya gözlerin yaşardı mı?
İçimde hep susan acı
Yolun sonuna vardı mı?
***
Yürek deyip yenilmedin
Kadir kıymet ne bilmedin
Sana bırakmam ahımı
Kader yazsın günahını
***
Yürek deyip yenilmedin
Kadir kıymet ne bilmedin
Sana bırakmam ahımı
Kader yazsın günahını
-
Eğdirmem başımı kimselere ama sana yerle bir oldum.
Giderim uzaklaşırım her zaman, ilk kez dönüp durdum.
Ağladım içime attım her şeyi biriktirdim.
Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum.
***
Korkumdan bir kere bile seni aramadıysam.
Yönsüzüm sensiz, sebebi bir yere konamadıysam.
Unutmadım nedeni hiç bir aşka sığamadıysam.
Saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam.
***
Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım.
Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım.
En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım.
***
Ağladım içime attım her şeyi biriktirdim.
Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum.
***
Korkumdan bir kere bile seni aramadıysam.
Yönsüzüm sensiz, sebebi bir yere konamadıysam.
Unutmadım nedeni hiç bir aşka sığamadıysam.
Saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam.
***
Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım.
Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım.
En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım.
***
Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım.
Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım.
En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım.
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