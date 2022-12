Doğdu içime ayrılacağın Selamını aldım yalnızlığın Bak da gözüme, söyle yüzüme Yakıştı mı bu haksızlığın *** Kırsam döksem ne işe yarıyor Almış bak başını yine gidiyor Ben aşkı kurtarayım derken Kalbim elden gidiyor *** Yıkılır her gece üzerime dünya Ben sandım sahici, meğerse bir rüya Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme Yazmıştım sildiler zorla *** Yıkılır her gece üzerime dünya Ben sandım sahici, meğerse bir rüya Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme Yazmıştım sildiler zorla

Sormuyor hatırımı, çalmıyor hiç kapımı Hanidir bekliyorum bir haber yok Kalbimde gizli yara, kalmadı aklım Güç bela kendimi dışarı attım *** Bendeki bu durumu, yakmışım gururunu Buldum da sorununu, yakışmadı çözümü Kendimden vazgeçerim, her rüzgârdan geçerim Bir tek onun meltemi, bulmuştu şu özümü *** Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım *** Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım Ben kimseye böyle yakışmamıştım