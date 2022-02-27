Saygımdan Eğdirmem başımı kimselere ama sana yerle bir oldum. Giderim uzaklaşırım her zaman, ilk kez dönüp durdum. Ağladım içime attım her şeyi biriktirdim. Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum. *** Korkumdan bir kere bile seni aramadıysam. Yönsüzüm sensiz, sebebi bir yere konamadıysam. Unutmadım nedeni hiç bir aşka sığamadıysam. Saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam. *** Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların. Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım. Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım. En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım. *** Ağladım içime attım her şeyi biriktirdim. Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum. *** Korkumdan bir kere bile seni aramadıysam. Yönsüzüm sensiz, sebebi bir yere konamadıysam. Unutmadım nedeni hiç bir aşka sığamadıysam. Saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam. *** Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların. Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım. Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım. En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım. *** Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların. Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım. Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım. En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım.

Yaralı Sormuyor hatırımı, çalmıyor hiç kapımı Hanidir bekliyorum bir haber yok Kalbimde gizli yara, kalmadı aklım Güç bela kendimi dışarı attım *** Bendeki bu durumu, yakmışım gururunu Buldum da sorununu, yakışmadı çözümü Kendimden vazgeçerim, her rüzgârdan geçerim Bir tek onun meltemi, bulmuştu şu özümü *** Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım *** Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım Ben kimseye böyle yakışmamıştım

Feveran Buraya kadarmış diye yollar Sona ermez bir yalan bu Yüreğine dönmez çalınanlar Dile gelmez feveran bu *** Gözlere damlalar, hasreti damgalar Yanılıp da yaş dinecek sanan Bir ömür boyu acıda yanan *** Bir boş bakış, yarım gülüş Ya gözlerin yaşardı mı? İçimde hep susan acı Yolun sonuna vardı mı? *** Yürek deyip yenilmedin Kadir kıymet ne bilmedin Sana bırakmam ahımı Kader yazsın günahını Yüreğine dönmez çalınanlar Dile gelmez feveran bu *** Gözlere damlalar, hasreti damgalar Yanılıp da yaş dinecek sanan Bir ömür boyu acıda yanan Şarkı Sözleri Bir boş bakış, yarım gülüş İçimde hep *** Bir boş bakış, yarım gülüş Ya gözlerin yaşardı mı? İçimde hep susan acı Yolun sonuna vardı mı? *** Yürek deyip yenilmedin Kadir kıymet ne bilmedin Sana bırakmam ahımı Kader yazsın günahını *** Yürek deyip yenilmedin Kadir kıymet ne bilmedin Sana bırakmam ahımı Kader yazsın günahını