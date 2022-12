Eğdirmem başımı kimselere ama sana yerle bir oldum. Giderim uzaklaşırım her zaman, ilk kez dönüp durdum. Ağladım içime attım her şeyi biriktirdim. Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum. *** Korkumdan bir kere bile seni aramadıysam. Yönsüzüm sensiz, sebebi bir yere konamadıysam. Unutmadım nedeni hiç bir aşka sığamadıysam. Saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam. *** Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların. Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım. Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım. En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım. *** Ağladım içime attım her şeyi biriktirdim. Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum. *** Korkumdan bir kere bile seni aramadıysam. Yönsüzüm sensiz, sebebi bir yere konamadıysam. Unutmadım nedeni hiç bir aşka sığamadıysam. Saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam. *** Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların. Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım. Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım. En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım. *** Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların. Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım. Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım. En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım.