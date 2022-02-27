Sensiz Kaldım Bir kere sevdim seni, çektin gittin Hem bana hem kendine eziyet ettin... *** Anlatılmaz bir duygu bu Neden Allah'ım? Bu aşk içimde oldu olalı Yarım kaldım... *** Sensiz kaldım her anımda halime acıyorum Anlamı olmayan bütün aşklarda Hep bizi yaşıyorum... *** Bilmeden sevdim seni, pişman ettin Hem bana hem kendine eziyet ettin... *** Anlatılmaz bir duygu bu Neden Allah'ım? Bu aşk içimde oldu olalı Yarım kaldım... *** Sensiz kaldım her anımda halime acıyorum Anlamı olmayan bütün aşklarda Hep bizi yaşıyorum...

Unut Beni Bazı şeyler vardır affedilmiyor Aşk ihanetle bir evde kalamıyor Bıçak gibi kestin bağlarımızı Bir daha dinleyemeyiz şarkımızı *** Söyle; uçurumdan atlayan dönebilir mi Söyle; kanadı kırk yerden kırılmış uçabilir mi Söyle; bu aşktan ne kaldı ki geriye Yaptığının ne kadarı sığıyor sevgiye *** Unut beni, unuttuğum gibi seni Unut ki beni yanındakini aldatma Giden kaybedendir; gittin kaybettin Bir şehir yakınıma bile yaklaşma *** Unut beni, unuttuğum gibi seni Unut ki beni yanındakini aldatma Giden kaybedendir; gittin kaybettin Bir şehir yakınıma bile yaklaşma

Bay Yanlış Anlamıyorum yani.. *** Böylesi daha iyi oldu Doğrusu buymuş ikimiz için Cümle alem duydu Ararım kalan eşyalar için... *** Böylesi daha iyi oldu Doğrusu buymuş ikimiz için Cümle alem duydu Ararım kalan eşyalar için... *** Bundan böyle peşimde dolaşıp Kapatma kısmetlerimi Sen git başkalarına yuttur Çocukça nispetlerini *** Bundan böyle peşimde dolaşıp Kapatma kısmetlerimi Sen git başkalarına yuttur Çocukça nispetlerini *** Bitti artık bay yanlış Benim içim zaten yanmış Geçte olsa doğrusu bu Kabul et ya da etme Bu sana kalmış *** Bitti artık bay yanlış Benim içim zaten yanmış Geçte olsa doğrusu bu Kabul et ya da etme Bu sana kalmış

Mutlu Musun Güzelim Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Anlasana be arkadaş Hatıralar bir acı kahvede başlar Anlamadıysan arkadaş anlatırlar Her şeyin bir bedeli var *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarıma aklar düştü Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarıma aklar düştü Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Anlasana be arkadaş Hatıralar bi acı kahvede başlar Anlamadıysan arkadaş anlatırlar Her şeyim bir bedeli var *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarım aklar düştü Yüzümdeki çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarım aklar düştü Yüzümdeki çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim?

Taktik Lafta bitti sana yazılışım Dur ben daha yeni başladım Az oldu yaşananlar henüz, farkındayım İzimi derin kazacağım *** Lafta bitti sana yazılışım Dur ben daha yeni başladım Az oldu yaşananlar henüz, farkındayım İzimi derin kazacağım *** Bak taktik yaptırtma bana Bilirsin ben alasını yaparım Öyle saf geldim ben sana İhtiyaç olursa raydan çıkarım *** Karpuz kabuğunu getirtme aklıma Çıkmaz yoldan yol yaratırım Tavana vuran yeri dibe vurdururum Haberin olmaz aranan olurum *** Sana son kez haykırıyorum Gel ne olur gel Taş olan bile aşka ibadet etmez mi Gel gel gel yalvarırım gel İki çift haybeden söz bile yetmez mi