Kim dediyse sana yalan söylemiş Belli ki bizi ayırmak istemiş Taş olur dokunamam yabancı bir ele Tıkalıdır burnum başka bir güle Sen beni bugün mü tanıyorsun? Boş yere kuruntu ediyorsun Bütün kartlarım açıkken Sen gidip günahımı alıyorsun Yapar mıyım, sana kıyar mıyım? Sensiz meyve soyar mıyım? Sabah, öğlen, akşam tok karnına Her gün öpsem doyar mıyım? Yapar mıyım, sana kıyar mıyım? Sensiz meyve soyar mıyım? Sabah, öğlen, akşam tok karnına Her gün öpsem doyar mıyım? Kim dediyse sana yalan söylemiş Belli ki bizi ayırmak istemiş Taş olur dokunamam yabancı bir ele Tıkalıdır burnum başka bir güle Sen beni bugün mü tanıyorsun? Boş yere kuruntu ediyorsun Bütün kartlarım açıkken Sen gidip günahımı alıyorsun Yapar mıyım, sana kıyar mıyım? Sensiz meyve soyar mıyım? Sabah, öğlen, akşam tok karnına Her gün öpsem doyar mıyım? Yapar mıyım, sana kıyar mıyım? Sensiz meyve soyar mıyım? Sabah, öğlen, akşam tok karnına Her gün öpsem doyar mıyım?

Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Anlasana be arkadaş Hatıralar bir acı kahvede başlar Anlamadıysan arkadaş anlatırlar Her şeyin bir bedeli var *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarıma aklar düştü Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarıma aklar düştü Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Anlasana be arkadaş Hatıralar bi acı kahvede başlar Anlamadıysan arkadaş anlatırlar Her şeyim bir bedeli var *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarım aklar düştü Yüzümdeki çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarım aklar düştü Yüzümdeki çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim?