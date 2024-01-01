Söyle Şarkı Sözleri
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Seni soruyorlar bana, günah benden gitti diyorum
Döner belki diyorlar, sezon sonuydu bitti diyorum
***
Hani bir zamanlar aşkımdan ölüyordun
Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun
Çok değil yakındır, bin pişman olacaksın
Büyük yazıyorum, seneye de okursun
***
Öve öve bitiremediğin aşkının
Söve söve biteceğini kim bilirdi
Adının geçtiği cümlelerin bile
Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi
***
Öve öve bitiremediğin aşkının
Söve söve biteceğini kim bilirdi
Adının geçtiği cümlelerin bile
Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi
-
Hey, bak bana, gözü kara
Aldanma duyduklarına
Hep pür caka, sata sata
Gezmişim orda burada
***
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
***
Hey, bak bana, gözü kara
Aldanma duyduklarına
Hep pür caka, sata sata
Gezmişim orda burda
***
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem b?n boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
-
-
-
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
***
Korkardım, aşkın adı geçince
Yıllardır hep kaçardım, aşık olmaktan
Bir anda, oldu olmaz dediğim her şey
Bilseydim, seni böyle sevmezdim
***
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
***
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
***
Allah'ım duy beni, yeter kurtar beni
Anladım her şey yalan
Gözünü kırpmadan, bitirdi aşk beni
Dayan yüreğim, dayan
***
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
***
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
***
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
***
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
-
Hey, bak bana, gözü kara
Aldanma duyduklarına
Hep pür caka, sata sata
Gezmişim orda burda
***
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
***
Hey, bak bana, gözü kara
Aldanma duyduklarına
Hep pür caka, sata sata
Gezmişim orda burda
***
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem b?n boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
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