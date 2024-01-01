Sezon Sonu Ft Sinan Ceceli Seni soruyorlar bana, günah benden gitti diyorum Döner belki diyorlar, sezon sonuydu bitti diyorum *** Hani bir zamanlar aşkımdan ölüyordun Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun Çok değil yakındır, bin pişman olacaksın Büyük yazıyorum, seneye de okursun *** Öve öve bitiremediğin aşkının Söve söve biteceğini kim bilirdi Adının geçtiği cümlelerin bile Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi *** Öve öve bitiremediğin aşkının Söve söve biteceğini kim bilirdi Adının geçtiği cümlelerin bile Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi

O La La Ft Sinan Ceceli Hey, bak bana, gözü kara Aldanma duyduklarına Hep pür caka, sata sata Gezmişim orda burada *** Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la *** Hey, bak bana, gözü kara Aldanma duyduklarına Hep pür caka, sata sata Gezmişim orda burda *** Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem b?n boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la

Tanrım Ft Sinan Ceceli Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Korkardım, aşkın adı geçince Yıllardır hep kaçardım, aşık olmaktan Bir anda, oldu olmaz dediğim her şey Bilseydim, seni böyle sevmezdim *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Allah'ım duy beni, yeter kurtar beni Anladım her şey yalan Gözünü kırpmadan, bitirdi aşk beni Dayan yüreğim, dayan *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun