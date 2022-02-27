Sezon Sonu (Sinan Ceceli) Şarkı Sözleri
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Bengü
Sezon Sonu (Sinan Ceceli)
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Seni soruyorlar bana, günah benden gitti diyorum
Döner belki diyorlar, sezon sonuydu bitti diyorum
***
Hani bir zamanlar aşkımdan ölüyordun
Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun
Çok değil yakındır, bin pişman olacaksın
Büyük yazıyorum, seneye de okursun
***
Öve öve bitiremediğin aşkının
Söve söve biteceğini kim bilirdi
Adının geçtiği cümlelerin bile
Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi
***
Öve öve bitiremediğin aşkının
Söve söve biteceğini kim bilirdi
Adının geçtiği cümlelerin bile
Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi