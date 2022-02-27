Seni soruyorlar bana, günah benden gitti diyorum Döner belki diyorlar, sezon sonuydu bitti diyorum *** Hani bir zamanlar aşkımdan ölüyordun Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun Çok değil yakındır, bin pişman olacaksın Büyük yazıyorum, seneye de okursun *** Öve öve bitiremediğin aşkının Söve söve biteceğini kim bilirdi Adının geçtiği cümlelerin bile Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi *** Öve öve bitiremediğin aşkının Söve söve biteceğini kim bilirdi Adının geçtiği cümlelerin bile Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi