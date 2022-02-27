Sırada Sen Varsın Şarkı Sözleri
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Hayalini kuruyorum kaç gündür kaç zamandır
Bu kararı almak için geç mi kaldım Allah'ım
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Hayalini kuruyorum kaç gündür kaç zamandır
Bu kararı almak için geç mi kaldım Allah'ım
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Zor değil inanırsam bütün mesele karar vermem
Ben de kendi payıma düşeni yaptım
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Zor değil inanırsam bütün mesele karar vermem
Ben de kendi payıma düşeni yaptım
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Bütün çivilerimi tek tek sökeceğim
Hayatıma yeniden yön vereceğim
Bütün dikenlerimi keseceğim
Sırada sen varsın
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Bütün çivilerimi tek tek sökeceğim
Hayatıma yeniden yön vereceğim
Bütün dikenlerimi keseceğim
Sırada sen varsın
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Yanlıştın baştan sona yanlıştın
Aşıktım kör kütük aşıktım
Sınandım en ağır imtihandın
Benden gittin gözüm alamazdım
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Olur olmaz zamanlarda
Hıçkırarak ağladım
İçimden sen geçen hayatıma hayıflandım
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Olur olmaz zamanlarda
Hıçkırarak ağladım
İçimden sen geçen hayatıma hayıflandım
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Yalansın koskocaman bir yalansın
Yasaksın sen bu kalbe yasaklısın
Of yalansın koskocaman bir yalansın
Zararsın telafisi olmayanımsın
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Yalansın koskocaman bir yalan
Yasaksın telafisi olmayanımsın
Of, yalansın koskocaman bir yalansın
Zararsın telafisi olmayanımsın
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Yalansın koskocaman bir yalansın
Yasaksın sen bu kalbe yasaklısın
Of yalansın koskocaman bir yalansın
Yasaksın sen bu kalbe yasaklısın
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Çekmeyen anlamaz bu derdi er geç anlarsın
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