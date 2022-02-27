Tek Başına (Greek) Kimseyi sevmeden yaşayamazsın, Yalnızken hayata katlanamazsın, Dalında kuruyan bir çiçek gibi, Koklanıp sevilmeden yok olamazsın. *** Vazgeç hayallerin öylece kalsın, Tek başına değil biriyle varsın. Hatıralar sarar hep günlerini, Uzundur geceler kurtulamazsın. *** Tek başına yaşamak kolay mı sanıyorsun, aldanıyorsun. Sen duvara bakarsın, duvarlar sana bakar, görüyor musun? Aynalar sorarsın, aynalar sana sorar, duyuyor musun? *** Ayrılmak çok kolay, ayrılık zor gelir, Düşünmek istemezsin, hatıran dillenir. Yalnızlığın seni kahreder gün gelir.

Gezegen Bıktım bu yalnızlıklardan, Sebepsiz haksızlıklardan, Zorunlu ayrılıklardan… *** Gereksiz çekip gitmekle, Dert üstüne dert bindirmekle, Kırılmış kalp hırsızlardan... *** Ne inancım kaldı bu aşka, Ne de sancım var, Ne inatla kalbimi kırdın, Ne kazancın var… Yürek az çok kendine geldi, gidecek yer var, Önümüzde koskoca bir yıl coşacak yer var... *** Tıkadın bütün yollarımı, sana verdiğim yıllarımı, Biriken tüm imkânlarımı, alıp çek git… Sana verdiğim son hediye, beni bir daha görme diye Gezegendeki son gemiye, binip çek git… *** Tıkadın bütün yollarımı, sana verdiğim yıllarımı, Biriken tüm imkânlarımı, alıp çek git… Sana verdiğim son hediye, beni bir daha görme diye Gezegendeki son gemiye, binip çek git…

Hala Zaman olsaydı da sana doysaydım Hiç geçmedi ki aşk Hiç bitmedi ki aşkım Canımı alsaydın da yine kalsaydın Hiç sevmedin mi aşkım *** Zaman olsaydı da sana doysaydım Hiç geçmedi ki aşk Hiç bitmedi ki aşkım Canımı alsaydın da yine kalsaydın Hiç sevmedin mi aşkım *** Hani uzun gecelerde bizden konuşurduk ya Bitmez sanıyorduk ya Dünya ah ne güzel dünya *** Sabır dedim ne güzel şey Tanrım beni de gördü Düşler kuruyorduk ya Dünya ah ne güzel dünya *** Hâlâ yüreğim sana aç Hâlâ buralar sessiz Olmaz adamım olmaz Asla yapamam sensiz *** Hâlâ yüreğim sana aç Hâlâ buralar sessiz Olmaz adamım olmaz Asla yaşamam sensiz

Telafi Sen telafisi olmayan, En büyük hatam benim. Senin yüzünden dünyayı, Bir kula satan benim. *** Gönül bu engel dinlemez ki; Eğer severse gelir alır. Gurur mu laftan anlamaz ki; Eğer severse gelir alır. *** Benim yasaklı kalbim, Yemin bozdu yolunda. Bekledi bekledi; Seni buldu sonunda. *** Sen telafisi olmayan, En büyük hatam benim. Senin yüzünden dünyayı, Bir kula satan benim. *** Sen telafisi olmayan, En büyük hatam benim. Senin yüzünden dünyayı, Bir kula satan benim.

Ağız Alışkanlığı Bazılarına güvenilmez Onlardan biriymişsin Beni acılara çiviledin Her kötülüğü de yapabilirsin *** Bazılarına güvenilmez Onlardan biriymişsin Beni yalnızlığa kilitledin Her kötülüğü de yapabilirsin *** Aşk kör etti gözümü Gerçeği göremedim *** Güldüğünde yalanmış sarılmalarında Sevdiğinde yalanmış sevişmelerinde Bana gelişlerin acılarından kaçışınmış Seviyorum deyişin ağız alışkanlığıymış

Doya Doya Tat Senden bana ne yar olur, ne de arkadaş; Anladım senin yolun, benim yolum değil. Daha önce seviyordum, bunu böyle bil. Gururun aşkını yeniyorsa; aşkın aşk değil. *** Yalandı seninle geçen günlerim, Tasını tarağını topla git, eski sevgilim. *** Şimdi çok zamanın olacak, Düşün taşın hadi çık içinden. Tek başına uykunun tadını; Doya doya tat, göreyim seni ben.

Tek Başına Kimseyi sevmeden yaşayamazsın, Yalnızken hayata katlanamazsın, Dalında kuruyan bir çiçek gibi, Koklanıp sevilmeden yok olamazsın. *** Vazgeç hayallerin öylece kalsın, Tek başına değil biriyle varsın. Hatıralar sarar hep günlerini, Uzundur geceler kurtulamazsın. *** Tek başına yaşamak kolay mı sanıyorsun, aldanıyorsun. Sen duvara bakarsın, duvarlar sana bakar, görüyor musun? Aynalar sorarsın, aynalar sana sorar, duyuyor musun? *** Ayrılmak çok kolay, ayrılık zor gelir, Düşünmek istemezsin, hatıran dillenir. Yalnızlığın seni kahreder gün gelir.

Yalan Sen gitme diye hep haksız olsaydım Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım Sen gitme diye gururumu yaksaydım Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım *** Gidiyorsan ben miyim seni bensiz bırakan Bu senden duyduğum en doğru yalan *** Yalan yalan yalan yalan Aşk ta yalan aşktan ölmekte yalan Yalan yalan yalan yalan Herkes kendine hayran sevmek yalan

Yalan (Karaoke) Sen gitme diye hep haksız olsaydım Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım Sen gitme diye gururumu yaksaydım Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım *** Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan? Bu senden duyduğum en doğru yalan *** Yalan, yalan, yalan, yalan Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Herkes kendine hayran, sevmek yalan *** Yalan, yalan, yalan, yalan Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Herkes kendine hayran, sevmek yalan *** Sen gitme diye hep haksız olsaydım Bugün yokluğunu taşıyor olmazdım Sen gitme diye gururumu yaksaydım Bugün yalnızlığa sövüyor olmazdım *** Gidiyorsam ben miyim seni bensiz bırakan? Bu senden duyduğum en doğru yalan *** Yalan, yalan, yalan, yalan Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Herkes kendine hayran, sevmek yalan *** Yalan, yalan, yalan Aşk da yalan aşktan ölmek de yalan Yalan, yalan, yalan, yalan Herkes kendine hayran, sevmek yalan