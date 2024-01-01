Tek Başına New Sound Kimseyi sevmeden yaşayamazsın, Yalnızken hayata katlanamazsın, Dalında kuruyan bir çiçek gibi, Koklanıp sevilmeden yok olamazsın. *** Vazgeç hayallerin öylece kalsın, Tek başına değil biriyle varsın. Hatıralar sarar hep günlerini, Uzundur geceler kurtulamazsın. *** Tek başına yaşamak kolay mı sanıyorsun, aldanıyorsun. Sen duvara bakarsın, duvarlar sana bakar, görüyor musun? Aynalar sorarsın, aynalar sana sorar, duyuyor musun? *** Ayrılmak çok kolay, ayrılık zor gelir, Düşünmek istemezsin, hatıran dillenir. Yalnızlığın seni kahreder gün gelir.

Sırada Sen Varsın Hayalini kuruyorum kaç gündür kaç zamandır Bu kararı almak için geç mi kaldım Allah'ım *** Hayalini kuruyorum kaç gündür kaç zamandır Bu kararı almak için geç mi kaldım Allah'ım *** Zor değil inanırsam bütün mesele karar vermem Ben de kendi payıma düşeni yaptım *** Zor değil inanırsam bütün mesele karar vermem Ben de kendi payıma düşeni yaptım *** Bütün çivilerimi tek tek sökeceğim Hayatıma yeniden yön vereceğim Bütün dikenlerimi keseceğim Sırada sen varsın *** Bütün çivilerimi tek tek sökeceğim Hayatıma yeniden yön vereceğim Bütün dikenlerimi keseceğim Sırada sen varsın

Sırada Sen Varsın (Club Mıx) Hayalini kuruyorum kaç gündür kaç zamandır Bu kararı almak için geç mi kaldım Allah'ım *** Hayalini kuruyorum kaç gündür kaç zamandır Bu kararı almak için geç mi kaldım Allah'ım *** Zor değil inanırsam bütün mesele karar vermem Ben de kendi payıma düşeni yaptım *** Zor değil inanırsam bütün mesele karar vermem Ben de kendi payıma düşeni yaptım *** Bütün çivilerimi tek tek sökeceğim Hayatıma yeniden yön vereceğim Bütün dikenlerimi keseceğim Sırada sen varsın *** Bütün çivilerimi tek tek sökeceğim Hayatıma yeniden yön vereceğim Bütün dikenlerimi keseceğim Sırada sen varsın

Yalansın Yanlıştın baştan sona yanlıştın Aşıktım kör kütük aşıktım Sınandım en ağır imtihandın Benden gittin gözüm alamazdım *** Olur olmaz zamanlarda Hıçkırarak ağladım İçimden sen geçen hayatıma hayıflandım *** Olur olmaz zamanlarda Hıçkırarak ağladım İçimden sen geçen hayatıma hayıflandım *** Yalansın koskocaman bir yalansın Yasaksın sen bu kalbe yasaklısın Of yalansın koskocaman bir yalansın Zararsın telafisi olmayanımsın *** Yalansın koskocaman bir yalan Yasaksın telafisi olmayanımsın Of, yalansın koskocaman bir yalansın Zararsın telafisi olmayanımsın *** Yalansın koskocaman bir yalansın Yasaksın sen bu kalbe yasaklısın Of yalansın koskocaman bir yalansın Yasaksın sen bu kalbe yasaklısın *** Çekmeyen anlamaz bu derdi er geç anlarsın

Sırada Sen Varsın (Volga Tamöz Vers.) Hayalini kuruyorum kaç gündür kaç zamandır Bu kararı almak için geç mi kaldım Allah'ım *** Hayalini kuruyorum kaç gündür kaç zamandır Bu kararı almak için geç mi kaldım Allah'ım *** Zor değil inanırsam bütün mesele karar vermem Ben de kendi payıma düşeni yaptım *** Zor değil inanırsam bütün mesele karar vermem Ben de kendi payıma düşeni yaptım *** Bütün çivilerimi tek tek sökeceğim Hayatıma yeniden yön vereceğim Bütün dikenlerimi keseceğim Sırada sen varsın *** Bütün çivilerimi tek tek sökeceğim Hayatıma yeniden yön vereceğim Bütün dikenlerimi keseceğim Sırada sen varsın