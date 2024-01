Yeter Allahım yeter İstemiyorum ben böyle aşkı Neden Allahım neden Hep bana dertler dertli yüzler *** Yaşandı yaşananlar bitsin geçmişte kalanlar Allahım artık yeter Bitsin artık karanlıklar Bitsin hüzünlü akşamlar Allahım artık yeter *** Yeter Allahım yeter İstemiyorum ben böyle aşkı Neden Allahım neden Hep bana dertler dertli yüzler *** Yaşandı yaşananlar bitsin geçmişte kalanlar Allahım artık yeter Bitsin artık karanlıklar Bitsin hüzünlü akşamlar Allahım artık yeter *** Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of Dönülmez akşamın ufkundayım Buraya kadarmuış of of *** Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of Dönülmez akşamın ufkundayım Buraya kadarmuış of of *** Yeter Allahım yeter İstemiyorum ben böyle aşkı Neden Allahım neden Hep bana dertler dertli yüzler *** Yaşandı yaşananlar bitsin geçmişte kalanlar Allahım artık yeter Bitsin artık karanlıklar Bitsin hüzünlü akşamlar Allahım artık yeter *** Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of Dönülmez akşamın ufkundayım Buraya kadarmuış of of *** Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of Dönülmez akşamın ufkundayım Buraya kadarmuış of of *** Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of Dönülmez akşamın ufkundayım Buraya kadarmuış of of *** Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of Dönülmez akşamın ufkundayım Buraya kadarmuış of of *** Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of Dönülmez akşamın ufkundayım Buraya kadarmuış of of *** Bana geriverin yıllarımı yetti anam of of Dönülmez akşamın ufkundayım Buraya kadarmış of of