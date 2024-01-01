Telaş Yorgun yüzüm, yoksun gözüm Ne zamandır böyle, ne zamandır küsüm Ağır ceza, eski bir dava Ne zamandır böyle, çok zamandır küsüm Bir telaş içinde malum Her düştüğümde beni sen tut kaldır istedim Çaresi kalmamış ağır hastalar gibiydim Sen gel al beni, beni sen kurtar istedim Bir telaş içinde malum Her düştüğümde beni sen tut kaldır istedim Çaresi kalmamış ağır hastalar gibiydim Sen gel al beni, beni sen kurtar istedim Beni sen kurtar istedim Yorgun yüzüm, yoksun gözüm Ne zamandır böyle, ne zamandır küsüm Ağır ceza, eski bir dava Ne zamandır böyle, çok zamandır küsüm Bir telaş içinde malum Her düştüğümde beni sen tut kaldır istedim Çaresi kalmamış ağır hastalar gibiydim Sen gel al beni, beni sen kurtar istedim Bir telaş içinde malum Her düştüğümde beni sen tut kaldır istedim Çaresi kalmamış ağır hastalar gibiydim Sen gel al beni, beni sen kurtar istedim Sen kurtar istedim

Altın Çağ Bu hesap bugün kapanacak Her günahı bölüşeceğiz Gözlerin elbet dolacak Senle son kez görüşeceğiz *** İkimizin de canı yanacak Kıran kırana dövüşeceğiz Bu gece biraz uzun olacak Biz sabaha ödeşeceğiz *** Koptu aramızdaki can bağı Bak yıkıldı o meşhur aşk dağı Ayrılığın çeyizi göz yaşı Ağlaya ağlaya gideceksin *** Başladı ömrümün altın çağı Kalbin henüz acımın çırağı Bu ev pişmanlığın son durağı Anlaya anlaya döneceksin

Kuzum Senin o gelmelerini gitmelerini Ölmelerini bitmelerini Bal damlayan dillerini Yerim yerim *** Yaralı bir kuş konmuş kapıma Kolu kanadı kırılmış üşümüş biraz Eriyor kalbim inadına Bi de naz bi de naz Nasıl tatlı utanmaz *** Ah kuzum kıyamam ben sana Ah huysuzum gel biraz sarıl bana Aşk biliyor sevenin adresini Gel benden yak ateşini bana bırak gerisini *** Senin o gelmelerini gitmelerini Ölmelerini bitmelerini öpmelerini kesmelerini Severim severim *** Senin o gelmelerini gitmelerini Ölmelerini bitmelerini Bal damlayan dillerini Yerim yerim bal damlayan dillerini severim severim

Geçmiş Olsun Geçmiş olsun bitti O güzel günler yitik Ne mağlubu var ne galibi Bile bile yenildik *** Seni kimle pay edecek Kalbim söyle nasıl affedecek Görecek kimlere dahi seni Nasıl hazmedecek *** Sarılamadım doya doya Gururu hiçe saya saya Söylesin duyan duymayana Seviyorum anla *** Sarılamadım doya doya Gururu hiçe saya saya Söylesin duyan duymayana Seviyorum anla

Bahane Gitmek acı bir hatıra Gönül deryasına sokulmuş bir hançer Acılar hani olgunluk ya Aşka susamak suçmuş meğer Yok şimdi geçin bunları Hangi şair yaşamış bu acıyı? Bitti işte çekip gitti Gönül muhabbete can verdi şimdi Ayrılığın da bahanesi çok Sen de seç birini görelim Ama yakmasın canımı, yeniden seveyim Kalanın acısı daha çok Gidenin halini görelim Ama dönmesin de geri, yine sevebileyim Gitmek acı bir hatıra Gönül deryasına sokulmuş bir hançer Acılar hani olgunduk ya Aşka susamak suçmuş meğer Yok şimdi geçin bunları Hangi şair yaşamış bu acıyı? Bitti işte çekip gitti Gönül muhabbete can verdi şimdi Ayrılığın da bahanesi çok Sen de seç birini görelim Ama yakmasın canımı, yeniden seveyim Kalanın acısı daha çok Gidenin halini görelim Ama dönmesin de geri, yine sevebileyim Ayrılığın da bahanesi çok Sen de seç birini görelim Ama yakmasın canımı, yeniden seveyim Kalanın acısı daha çok Gidenin halini görelim Ama dönmesin de geri, yine sevebileyim, yeniden seveyim

Deli Dumrul Gündüzün şerri, gecenin zulmü başımda Derbeder oldum, kurudu bahar göz yaşımda Yoksun öyleyse ne anlamı var uyanmanın? Ne faydası var, ne önemi var ağlamanın, konuşmanın? Ah yine zehir tadım Bak yine yandı canım Kaç güne varız yokuz Divane öbür yarım Ah yine zehir tadım Bak yine yandı canım Kaç güne varız yokuz Divane öbür yarım Sen aklımı, yüreğimi yanında götürdün giderken Duymadın ahımı ben kendi yaşımı kendim silerken Belki hata ettim, boş yere sabrettim Ben deli dumrul sen beni kaybettin, ah Sen aklımı, yüreğimi yanında götürdün giderken Duymadın ahımı ben kendi yaşımı kendim silerken Belki hata ettim, boş yere sabrettim Ben deli dumrul sen beni kaybettin Gündüzün şerri, gecenin zulmü başımda Derbeder oldum, kurudu bahar göz yaşımda Yoksun öyleyse ne anlamı var uyanmanın? Ne faydası var, ne önemi var ağlamanın, konuşmanın? Ah yine zehir tadım Bak yine yandı canım Kaç güne varız yokuz Divane öbür yarım Ah yine zehir tadım Bak yine yandı canım Kaç güne varız yokuz Divane öbür yarım Sen aklımı, yüreğimi yanında götürdün giderken Duymadın ahımı ben kendi yaşımı kendim silerken Belki hata ettim, boş yere sabrettim Ben deli dumrul sen beni kaybettin, ah Sen aklımı, yüreğimi yanında götürdün giderken Duymadın ahımı ben kendi yaşımı kendim silerken Belki hata ettim, boş yere sabrettim Ben deli dumrul sen beni kaybettin, ah

Empati Merhaba Ben Bengü, şu an empati yapıyorum Sizi daha sonra arayayım mı? Sizi daha sonra arayayım mı? Sizi daha sonra arayayım mı? Sizi daha sonra arayayım mı? Sizi daha sonra arayayım mı? Ağarttık saçIarını kızIar ah bizde az değiIiz Tam kaIkıyoruz derken, geri otururuz birden Yok burayı sevmedim, senIe mi doğdum ben zaten KişiseI geIişim, yok ki bizde iIetişim Pardon sizde var mıydı kabIosuz erişim? (Erişim) PiIatesi diyeti asIa bitmez nöbeti KabuI edin şimdi kızIar artık biraz empati Eksiği gediği bitmez hiç gıybeti Tek taşın karatıve şarkinin nakaratı Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati KızIar ah, kızIar ah bizde az değiIiz KızIar ah, kızIar ah bizde az değiIiz Ağarttık saçIarını kızIar ah bizde az değiIiz Tam kaIkıyoruz derken, geri otururuz birden Yok burayı sevmedim, senIe mi doğdum ben zaten KişiseI geIişim, yok ki bizde iIetişim Pardon sizde var mıydı kabIosuz erişim? (Erişim) PiIatesi diyeti asIa bitmez nöbeti KabuI edin şimdi kızIar artık biraz empati Eksiği gediği bitmez hiç gıybeti Tek taşın karatı ve şarkinin nakaratı Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati Çok sempatik bu empati KızIar ah bizde az değiIiz

Neden Sizin hiç oldu mu Ben ona yetemedim dediğiniz? Benim oldu, hem de az önce Hikayem de aynen şöyle Bir o, bir ben Neden, ah söyle neden? Ben ne emekler, ne bedeller, ne heveslerde kaldım Al kursağımdan, boğazımdan bu acıyı ben yutamadım Bir sana, tek sana yaranamadım Ne önüme ne geriye bi bakamadım Ben ne emekler, ne bedeller, ne heveslerde kaldım Al kursağımdan, boğazımdan bu acıyı ben yutamadım Bir sana, tek sana yaranamadım Ne önüme ne geriye bi bakamadım Bir o, bir ben Neden, ah söyle neden? Ben ne emekler, ne bedeller, ne heveslerde kaldım Al kursağımdan, boğazımdan bu acıyı ben yutamadım Bir sana, tek sana yaranamadım Ne önüme ne geriye bi bakamadım Ben ne emekler, ne bedeller, ne heveslerde kaldım Al kursağımdan, boğazımdan bu acıyı ben yutamadım Bir sana, tek sana yaranamadım Ne önüme ne geriye bi bakamadım

Sanki Yıllar geçebilir ama sen bir türlü geçmedin Her aşk bitebilir ama sen Ahh... bi' bitmedin Hiç gitmedin Hep uyuduk biz Hayal değildik ikimiz Hayırlısı değil bu İnandırıcı değil Karşılaşmak hiç hoş değil Bi' geldin sanki zorla getirtmiş gibi Bi' baktın sanki hiç tanışmamış gibi Bi' öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış Sanki hiç sevişmemiş gibi Bi' geldin sanki zorla getirtmiş gibi Bi' baktın sanki hiç tanışmamış gibi Bi' öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış Sanki hiç yaşanmamış gibi Bi' geldin sanki hiç sevişmemiş gibi Hiç gitmedin Hep uyuduk biz Hayal değildik ikimiz Hayırlısı değil bu İnandırıcı değil Karşılaşmak hiç hoş değil Bi' geldin sanki zorla getirtmiş gibi Bi' baktın sanki hiç tanışmamış gibi Bi' öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış Sanki hiç sevişmemiş gibi Bi' geldin sanki zorla getirtmiş gibi Bi' baktın sanki hiç tanışmamış gibi Bi' öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış Sanki hiç yaşanmamış gibi Bi' geldin sanki hiç sevişmemiş gibi

Sözünde Durmadın Anlamam hiç bu halini çok tuhaf, çok çelişkili Sanki bu karşımdaki sen değil Kördüğüm olmuş ellerin bi' suçlu tavrı hallerin Sözlerin bi mahçup hayra değil Yeminler etmiştin kaç kere Sözünden döndün geriye Bu kaçıncı yalanın girdin ya günahıma Git bundan sonra Tutamayacağın sözler verme bana Yaralı yüreğim kaldıramaz bi' daha Yenildim kaç kere kalbime Bitti bu son deme, beni kaybettin Tutamayacağın sözler verme bana Yaralı yüreğim kaldıramaz bi' daha Sözünde durmadın nafile Ağlama boş yere, seni terkettim Anlamam hiç bu halini çok tuhaf, çok çelişkili Sanki bu karşımdaki sen değil Kördüğüm olmuş ellerin bi' suçlu tavrı hallerin Sözlerin bi mahçup hayra değil Yeminler etmiştin kaç kere Sözünden döndün geriye Bu kaçıncı yalanın girdin ya günahıma Git bundan sonra Tutamayacağın sözler verme bana Yaralı yüreğim kaldıramaz bi' daha Yenildim kaç kere kalbime Bitti bu son deme, beni kaybettin Tutamayacağın sözler verme bana Yaralı yüreğim kaldıramaz bi' daha Sözünde durmadın nafile Ağlama boş yere, seni terkettim Tutamayacağın sözler verme bana Yaralı yüreğim kaldıramaz bi' daha Yenildim kaç kere kalbime Bitti bu son deme, beni kaybettin Tutamayacağın sözler verme bana Yaralı yüreğim kaldıramaz bi' daha Sözünde durmadın nafile Ağlama boş yere, seni terkettim