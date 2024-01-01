-
Yorgun yüzüm, yoksun gözüm
Ne zamandır böyle, ne zamandır küsüm
Ağır ceza, eski bir dava
Ne zamandır böyle, çok zamandır küsüm
Bir telaş içinde malum
Her düştüğümde beni sen tut kaldır istedim
Çaresi kalmamış ağır hastalar gibiydim
Sen gel al beni, beni sen kurtar istedim
Bir telaş içinde malum
Her düştüğümde beni sen tut kaldır istedim
Çaresi kalmamış ağır hastalar gibiydim
Sen gel al beni, beni sen kurtar istedim
Beni sen kurtar istedim
Yorgun yüzüm, yoksun gözüm
Ne zamandır böyle, ne zamandır küsüm
Ağır ceza, eski bir dava
Ne zamandır böyle, çok zamandır küsüm
Bir telaş içinde malum
Her düştüğümde beni sen tut kaldır istedim
Çaresi kalmamış ağır hastalar gibiydim
Sen gel al beni, beni sen kurtar istedim
Bir telaş içinde malum
Her düştüğümde beni sen tut kaldır istedim
Çaresi kalmamış ağır hastalar gibiydim
Sen gel al beni, beni sen kurtar istedim
Sen kurtar istedim
-
Bu hesap bugün kapanacak
Her günahı bölüşeceğiz
Gözlerin elbet dolacak
Senle son kez görüşeceğiz
***
İkimizin de canı yanacak
Kıran kırana dövüşeceğiz
Bu gece biraz uzun olacak
Biz sabaha ödeşeceğiz
***
Koptu aramızdaki can bağı
Bak yıkıldı o meşhur aşk dağı
Ayrılığın çeyizi göz yaşı
Ağlaya ağlaya gideceksin
***
Başladı ömrümün altın çağı
Kalbin henüz acımın çırağı
Bu ev pişmanlığın son durağı
Anlaya anlaya döneceksin
-
Senin o gelmelerini gitmelerini
Ölmelerini bitmelerini
Bal damlayan dillerini
Yerim yerim
***
Yaralı bir kuş konmuş kapıma
Kolu kanadı kırılmış üşümüş biraz
Eriyor kalbim inadına
Bi de naz bi de naz
Nasıl tatlı utanmaz
***
Ah kuzum kıyamam ben sana
Ah huysuzum gel biraz sarıl bana
Aşk biliyor sevenin adresini
Gel benden yak ateşini bana bırak gerisini
***
Senin o gelmelerini gitmelerini
Ölmelerini bitmelerini öpmelerini kesmelerini
Severim severim
***
Senin o gelmelerini gitmelerini
Ölmelerini bitmelerini
Bal damlayan dillerini
Yerim yerim bal damlayan dillerini severim severim
-
Geçmiş olsun bitti
O güzel günler yitik
Ne mağlubu var ne galibi
Bile bile yenildik
***
Seni kimle pay edecek
Kalbim söyle nasıl affedecek
Görecek kimlere dahi seni
Nasıl hazmedecek
***
Sarılamadım doya doya
Gururu hiçe saya saya
Söylesin duyan duymayana
Seviyorum anla
***
Sarılamadım doya doya
Gururu hiçe saya saya
Söylesin duyan duymayana
Seviyorum anla
-
Gitmek acı bir hatıra
Gönül deryasına sokulmuş bir hançer
Acılar hani olgunluk ya
Aşka susamak suçmuş meğer
Yok şimdi geçin bunları
Hangi şair yaşamış bu acıyı?
Bitti işte çekip gitti
Gönül muhabbete can verdi şimdi
Ayrılığın da bahanesi çok
Sen de seç birini görelim
Ama yakmasın canımı, yeniden seveyim
Kalanın acısı daha çok
Gidenin halini görelim
Ama dönmesin de geri, yine sevebileyim
Gitmek acı bir hatıra
Gönül deryasına sokulmuş bir hançer
Acılar hani olgunduk ya
Aşka susamak suçmuş meğer
Yok şimdi geçin bunları
Hangi şair yaşamış bu acıyı?
Bitti işte çekip gitti
Gönül muhabbete can verdi şimdi
Ayrılığın da bahanesi çok
Sen de seç birini görelim
Ama yakmasın canımı, yeniden seveyim
Kalanın acısı daha çok
Gidenin halini görelim
Ama dönmesin de geri, yine sevebileyim
Ayrılığın da bahanesi çok
Sen de seç birini görelim
Ama yakmasın canımı, yeniden seveyim
Kalanın acısı daha çok
Gidenin halini görelim
Ama dönmesin de geri, yine sevebileyim, yeniden seveyim
-
Gündüzün şerri, gecenin zulmü başımda
Derbeder oldum, kurudu bahar göz yaşımda
Yoksun öyleyse ne anlamı var uyanmanın?
Ne faydası var, ne önemi var ağlamanın, konuşmanın?
Ah yine zehir tadım
Bak yine yandı canım
Kaç güne varız yokuz
Divane öbür yarım
Ah yine zehir tadım
Bak yine yandı canım
Kaç güne varız yokuz
Divane öbür yarım
Sen aklımı, yüreğimi yanında götürdün giderken
Duymadın ahımı ben kendi yaşımı kendim silerken
Belki hata ettim, boş yere sabrettim
Ben deli dumrul sen beni kaybettin, ah
Sen aklımı, yüreğimi yanında götürdün giderken
Duymadın ahımı ben kendi yaşımı kendim silerken
Belki hata ettim, boş yere sabrettim
Ben deli dumrul sen beni kaybettin
Gündüzün şerri, gecenin zulmü başımda
Derbeder oldum, kurudu bahar göz yaşımda
Yoksun öyleyse ne anlamı var uyanmanın?
Ne faydası var, ne önemi var ağlamanın, konuşmanın?
Ah yine zehir tadım
Bak yine yandı canım
Kaç güne varız yokuz
Divane öbür yarım
Ah yine zehir tadım
Bak yine yandı canım
Kaç güne varız yokuz
Divane öbür yarım
Sen aklımı, yüreğimi yanında götürdün giderken
Duymadın ahımı ben kendi yaşımı kendim silerken
Belki hata ettim, boş yere sabrettim
Ben deli dumrul sen beni kaybettin, ah
Sen aklımı, yüreğimi yanında götürdün giderken
Duymadın ahımı ben kendi yaşımı kendim silerken
Belki hata ettim, boş yere sabrettim
Ben deli dumrul sen beni kaybettin, ah
-
Merhaba Ben Bengü, şu an empati yapıyorum
Sizi daha sonra arayayım mı?
Sizi daha sonra arayayım mı?
Sizi daha sonra arayayım mı?
Sizi daha sonra arayayım mı?
Sizi daha sonra arayayım mı?
Ağarttık saçIarını kızIar ah bizde az değiIiz
Tam kaIkıyoruz derken, geri otururuz birden
Yok burayı sevmedim, senIe mi doğdum ben zaten
KişiseI geIişim, yok ki bizde iIetişim
Pardon sizde var mıydı kabIosuz erişim? (Erişim)
PiIatesi diyeti asIa bitmez nöbeti
KabuI edin şimdi kızIar artık biraz empati
Eksiği gediği bitmez hiç gıybeti
Tek taşın karatıve şarkinin nakaratı
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
KızIar ah, kızIar ah bizde az değiIiz
KızIar ah, kızIar ah bizde az değiIiz
Ağarttık saçIarını kızIar ah bizde az değiIiz
Tam kaIkıyoruz derken, geri otururuz birden
Yok burayı sevmedim, senIe mi doğdum ben zaten
KişiseI geIişim, yok ki bizde iIetişim
Pardon sizde var mıydı kabIosuz erişim? (Erişim)
PiIatesi diyeti asIa bitmez nöbeti
KabuI edin şimdi kızIar artık biraz empati
Eksiği gediği bitmez hiç gıybeti
Tek taşın karatı ve şarkinin nakaratı
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
Çok sempatik bu empati
KızIar ah bizde az değiIiz
-
Sizin hiç oldu mu
Ben ona yetemedim dediğiniz?
Benim oldu, hem de az önce
Hikayem de aynen şöyle
Bir o, bir ben
Neden, ah söyle neden?
Ben ne emekler, ne bedeller, ne heveslerde kaldım
Al kursağımdan, boğazımdan bu acıyı ben yutamadım
Bir sana, tek sana yaranamadım
Ne önüme ne geriye bi bakamadım
Ben ne emekler, ne bedeller, ne heveslerde kaldım
Al kursağımdan, boğazımdan bu acıyı ben yutamadım
Bir sana, tek sana yaranamadım
Ne önüme ne geriye bi bakamadım
Bir o, bir ben
Neden, ah söyle neden?
Ben ne emekler, ne bedeller, ne heveslerde kaldım
Al kursağımdan, boğazımdan bu acıyı ben yutamadım
Bir sana, tek sana yaranamadım
Ne önüme ne geriye bi bakamadım
Ben ne emekler, ne bedeller, ne heveslerde kaldım
Al kursağımdan, boğazımdan bu acıyı ben yutamadım
Bir sana, tek sana yaranamadım
Ne önüme ne geriye bi bakamadım
-
Yıllar geçebilir ama sen bir türlü geçmedin
Her aşk bitebilir ama sen
Ahh... bi' bitmedin
Hiç gitmedin
Hep uyuduk biz
Hayal değildik ikimiz
Hayırlısı değil bu
İnandırıcı değil
Karşılaşmak hiç hoş değil
Bi' geldin sanki zorla getirtmiş gibi
Bi' baktın sanki hiç tanışmamış gibi
Bi' öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış
Sanki hiç sevişmemiş gibi
Bi' geldin sanki zorla getirtmiş gibi
Bi' baktın sanki hiç tanışmamış gibi
Bi' öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış
Sanki hiç yaşanmamış gibi
Bi' geldin sanki hiç sevişmemiş gibi
Hiç gitmedin
Hep uyuduk biz
Hayal değildik ikimiz
Hayırlısı değil bu
İnandırıcı değil
Karşılaşmak hiç hoş değil
Bi' geldin sanki zorla getirtmiş gibi
Bi' baktın sanki hiç tanışmamış gibi
Bi' öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış
Sanki hiç sevişmemiş gibi
Bi' geldin sanki zorla getirtmiş gibi
Bi' baktın sanki hiç tanışmamış gibi
Bi' öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış
Sanki hiç yaşanmamış gibi
Bi' geldin sanki hiç sevişmemiş gibi
-
Anlamam hiç bu halini çok tuhaf, çok çelişkili
Sanki bu karşımdaki sen değil
Kördüğüm olmuş ellerin bi' suçlu tavrı hallerin
Sözlerin bi mahçup hayra değil
Yeminler etmiştin kaç kere
Sözünden döndün geriye
Bu kaçıncı yalanın girdin ya günahıma
Git bundan sonra
Tutamayacağın sözler verme bana
Yaralı yüreğim kaldıramaz bi' daha
Yenildim kaç kere kalbime
Bitti bu son deme, beni kaybettin
Tutamayacağın sözler verme bana
Yaralı yüreğim kaldıramaz bi' daha
Sözünde durmadın nafile
Ağlama boş yere, seni terkettim
Anlamam hiç bu halini çok tuhaf, çok çelişkili
Sanki bu karşımdaki sen değil
Kördüğüm olmuş ellerin bi' suçlu tavrı hallerin
Sözlerin bi mahçup hayra değil
Yeminler etmiştin kaç kere
Sözünden döndün geriye
Bu kaçıncı yalanın girdin ya günahıma
Git bundan sonra
Tutamayacağın sözler verme bana
Yaralı yüreğim kaldıramaz bi' daha
Yenildim kaç kere kalbime
Bitti bu son deme, beni kaybettin
Tutamayacağın sözler verme bana
Yaralı yüreğim kaldıramaz bi' daha
Sözünde durmadın nafile
Ağlama boş yere, seni terkettim
Tutamayacağın sözler verme bana
Yaralı yüreğim kaldıramaz bi' daha
Yenildim kaç kere kalbime
Bitti bu son deme, beni kaybettin
Tutamayacağın sözler verme bana
Yaralı yüreğim kaldıramaz bi' daha
Sözünde durmadın nafile
Ağlama boş yere, seni terkettim
-
Bizim orda ne zamandır aldı yürüdü namın
İki adımın heyelandır, adından meşhur endamın
Gerçeğine ne gerek var yetti hayali
Alev aldı bu sokaklar cam kuşu olduk tüm ahali
Başla, soldan sağa say hadi
Kaç gece düşünmüşüm seni
Kaçma, göründü yolun sonu
Benim olacaksın, duracaksın kalbimde ödül gibi
Bu kadar da lokum olunur mu?
Koru sen bizi Yarabbi
Sen kalbime gökten ineli
Uçtu bak aklım yalelli
Bu kadar da lokum olunur mu?
Koru sen bizi Yarabbi
Sen kalbime gökten ineli
Uçtu bak aklım yalelli