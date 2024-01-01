Bağlasan Durmam Şarkı Sözleri
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Ben zamansız gidişlere
Hiç, kahretsin hiç alışamadım
Söylemedim sana, arayıp sormadım
Aklıma gelmiyor, dedim, unutmuş gibi yaptım
İkiden üç çıkmaz ki
Zorlamakla olmaz ki
Ben de inandım sonunda
Aşk bu suçla beslenir
Azı karar çoğu zarar, diyen sen değil miydin?
Şimdi sen beni ara, ara
Ara bul, gidiyorum hayatından
Sen hiç yalnızlığa bi' şeyler anlattın mı?
Sen hiç öylece ortada kaldın mı?
Ucuz mumlar bile yandı mı alev, alev?
Sen hiç düşünmeden erken erken ayrıldın mı?
Sen hiç yalnızlığa bi' şeyler anlattın mı?
Sen hiç öylece ortada kaldın mı?
Ucuz mumlar bile yandı mı alev, alev?
Sen hiç düşünmeden erken erken ayrıldın mı?
-
Neredesin sevgilim gel gel gel gel
***
Yine sensiz bu akşam uyku girmez gözüme
Sayıklarım ismini aşkın büyür içimde
***
Neredesin sevgilim gel gel gel gel gözlüyorum yolunu
Neredesin sevgilim gel gel gel gel özlüyorum kokunu
***
Gökyüzünde kaybolmuş sönmüş bir yıldızım ben
Yüreğinden kovulmuş tenhayım ıssızım ben
***
Neredesin sevgilim gel gel gel gel gözlüyorum yolunu
Neredesin sevgilim gel gel gel gel özlüyorum kokunu
***
Gel gel gel gel gözlüyorum yolunu
Gel gel gel gel özlüyorum kokunu
-
Sevdin mi benim gibi
Deli gibi çıkarsız sevildin mi?
Kader mi bu ayrılık
Benim suçum gibi suçlandım
***
Sana inandım ama yalandın
İyi bilirsin ben ağlarken
Sen gidiyordun sebebi yokken
Şimdi tapılacak sarılacak başka bir aşk yok
***
Korkumdan ağladım sabahladım
Gelmedim üstüne
Şimdi mahvettiğin günlerin
Acısını taşıyorum
Kendime acıyorum
Böyle kötü kader istemiyorum
***
Korkumdan ağladım sabahladım
Gelmedim üstüne
Şimdi mahvettiğin günlerin
Acısını taşıyorum
Kendime acıyorum
Böyle kötü kader istemiyorum
-
Telefonlar uzak olsun benden
Aramam aramam bir daha
Yalansa dilimdeki yalan olsun
Sevmiyorum eskisi gibi
***
Başka bir insan karşımdaki
Değişmez diyenlere müjde
Çok seven böyle gider miydi
Müjde her şey bitti
***
Telefonlar uzak olsun benden
Aramam aramam bir daha
Yalansa dilimdeki yalan olsun
Sevmiyorum eskisi gibi
***
Başka bir insan karşımdaki
Değişmez diyenlere müjde
Çok seven böyle gider miydi
Müjde her şey bitti
-
Benim ol desen olmam
Hadi kal desen kalmam
Sana hiçbir şey vaad etmedim ki
Bağlasan durmam
***
Henüz yeni yeni açıldı gözlerim
Daha dünyayı görücem ben
Darılıp alınma bir tanem
Daha bin kere sevmeli ölmeli
Aşka aşık olucam ben
***
Henüz erken az eğlenicem
Evin yollarını kaybedicem
Aşık olup dönüp başa
Biraz da kendimden geçicem
***
Sakınma beni gözünden
Ben geçtim her sözümden
Gün olur geri dönerim
Önce aşk gelsin elinden
Daha bin kere sevmeli ölmeli aşka
***
Aşık olucam ben
Benim ol desen olmam
Hadi kal desen kalmam
Beni bağlasan durmam
-
Elle tutulur bir gerekçe göster
Bende kabullenip boyun bükerim
Sahiplendi seni yedi kat eller
Yabancı sayar kendimi çeker giderim
***
Belli ki sana değilmiş aşkım
Beyaz atlı prens yaratmış aklım
Kalp kırıp ağlatan erkekler yok mu
Kalmadı gözümde onlardan bir farkın
***
Daha yeni anladım kusura bakma
Gafil avlandın lafı uzatma
Söylediklerimi hiç yabana atma
Kapıyı göstereyim yolu şaşırma
-
Kalbim taşa döndü kışa döndü
Yürek fena halde
Göğsünde bana bir yer yok mu
Yaşardım himayende
***
Yani ciddi ciddi gidiyor musun
Sahi sevdim seni bilmiyor musun
Öldür bari sağ bırakma
Yaşayamam öyle anlamıyorsun
***
Döne dolana kapında köle olucam
Yana yakına herkese seni mi sorucam
Buysa adalet sonum felaket
Düse takıla peşinde kaybolucam
-
Biri kötü şaka yaptı
Ayırdılar bizi bizden
Sürgün olduk sevdamıza
Bir şey gelmez elimizden
***
Şimdi kime emanetsin
Ezberimdin gözlerimde
Gittin ama iz bıraktın
Şu yaralı yüreğimde
***
Bir elmanın yarısıydık
Bu sevdaya nasıl kıydık
Yanan kimdi sönen kimdi
İkimizde anlamadık
-
Pişmanlık olmasın verdiğin karar
Kalbinden geçen her neyse yap
Ne söylesem neye yarar
Ne söylesem neye yarar
Git yüreğinin götürdüğü yere git
***
Beni avutacak hatıran var
Seni yaşatacak her dem yıllar
Yolun açık olsun verdiysen karar
Hasretinin çağırdığı yere git
***
Ne söylesem neye yarar
Ne söylesem neye yarar
Git yüreğinin götürdüğü yere git
***
Bir kez daha düşün yol ayrımında
Bir kez daha düşün son adımında
Git, ne olur git
Ne sende, ne bende kalmasın ümit
Git, ne olur git
Yüreğinin götürdüğü yere git
***
Her hasretin sonunda bir ümit var
Seni yaşatacak her dem yıllar
Yolun açık olsun verdiysen karar
Hasretinin çağırdığı yere git
***
Ne söylesem neye yarar
Ne söylesem neye yarar
Git yüreğinin götürdüğü yere git
***
Bir kez daha düşün yol ayrımında
Bir kez daha düşün son adımında
Git, ne olur git
Ne sende, ne bende kalmasın ümit
Git, ne olur git
Yüreğinin götürdüğü yere git
-
Seni bana kim gönderdi
Annem bana hep söylerdi
Kısmetin ayağına gelir
Kendini yorma derdi
Sen sen ol ağzını açma
Fazla kusur arama
Birini bulursan şükret
İyi erkek karaborsa
Nerden baksan haksızım
%80 arsızım
%90 kalpsizim
bundan böyle sensizim
Uslu durmadım hiç susmadım
Ağzıma geleni söyledim
Yok yere kimsenin kahrını
-
Neredesin sevgilim gel gel gel gel
***
Yine sensiz bu akşam uyku girmez gözüme
Sayıklarım ismini aşkın büyür içimde
***
Neredesin sevgilim gel gel gel gel gözlüyorum yolunu
Neredesin sevgilim gel gel gel gel özlüyorum kokunu
***
Gökyüzünde kaybolmuş sönmüş bir yıldızım ben
Yüreğinden kovulmuş tenhayım ıssızım ben
***
Neredesin sevgilim gel gel gel gel gözlüyorum yolunu
Neredesin sevgilim gel gel gel gel özlüyorum kokunu
***
Gel gel gel gel gözlüyorum yolunu
Gel gel gel gel özlüyorum kokunu