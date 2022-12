Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Anlasana be arkadaş Hatıralar bir acı kahvede başlar Anlamadıysan arkadaş anlatırlar Her şeyin bir bedeli var *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarıma aklar düştü Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarıma aklar düştü Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Anlasana be arkadaş Hatıralar bi acı kahvede başlar Anlamadıysan arkadaş anlatırlar Her şeyim bir bedeli var *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarım aklar düştü Yüzümdeki çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarım aklar düştü Yüzümdeki çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim?