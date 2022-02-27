Yalansın (Piyano Versıon) Şarkı Sözleri
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Bengü
Yalansın (Piyano Versıon)
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Yanlıştın baştan sona yanlıştın
Aşıktım kör kütük aşıktım
Sınandım en ağır imtihandın
Benden gittin gözüm alamazdım
***
Olur olmaz zamanlarda
Hıçkırarak ağladım
İçinden sen geçen hayatıma hayıflandım
***
Olur olmaz zamanlarda
Hıçkırarak ağladım
İçinden sen geçen hayatıma hayıflandım
***
Yalansın koskocaman bir yalansın
Yasaksın sen bu kalbe yasaklısın
Of yalansın koskocaman bir yalansın
Zararsın telafisi olmayanımsın
***
Yalansın koskocaman bir yalan
Yasaksın telafisi olmayanımsın
Of, yalansın koskocaman bir yalansın
Zararsın telafisi olmayanımsın
***
Yalansın koskocaman bir yalansın
Yasaksın sen bu kalbe yasaklısın
Of yalansın koskocaman bir yalansın
Yasaksın sen bu kalbe yasaklısın
***
Çekmeyen anlamaz bu derdi er geç anlarsın