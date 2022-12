Sormuyor hatırımı, çalmıyor hiç kapımı Hanidir bekliyorum bir haber yok Kalbimde gizli yara, kalmadı aklım Güç bela kendimi dışarı attım *** Bendeki bu durumu, yakmışım gururunu Buldum da sorununu, yakışmadı çözümü Kendimden vazgeçerim, her rüzgârdan geçerim Bir tek onun meltemi, bulmuştu şu özümü *** Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım *** Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım Ben kimseye böyle yakışmamıştım