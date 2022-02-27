Yazık Şarkı Sözleri
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Ne ara karıştı işler böyle
Ne ara harcandı kalbim yine
Gururumla oturduk halimize
Durmadan gülüyoruz
***
Yeni bir sayfa açalım; tamam
Unutturur mu pekâlâ zaman
Olsa da bir ilacı içsek hemen
Geçse güzel olurdu
***
Zor olur, kolay olur sonuç değişmez
Yarına kalır, yanına kalmaz bu hevesler
***
Bilemedi kıymetimi attı kazık
Sevgimin altında ezildi yazık
Şimdi beni yalnız bırakın azıcık
***
Bilemedi kıymetimi attı kazık
Sevgimin altında ezildi yazık
Şimdi beni yalnız bırakın azıcık
Bu aralar olaylar çok karışık…