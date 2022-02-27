Ne ara karıştı işler böyle Ne ara harcandı kalbim yine Gururumla oturduk halimize Durmadan gülüyoruz *** Yeni bir sayfa açalım; tamam Unutturur mu pekâlâ zaman Olsa da bir ilacı içsek hemen Geçse güzel olurdu *** Zor olur, kolay olur sonuç değişmez Yarına kalır, yanına kalmaz bu hevesler *** Bilemedi kıymetimi attı kazık Sevgimin altında ezildi yazık Şimdi beni yalnız bırakın azıcık *** Bilemedi kıymetimi attı kazık Sevgimin altında ezildi yazık Şimdi beni yalnız bırakın azıcık Bu aralar olaylar çok karışık…