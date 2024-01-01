Yorma Çoktan kapanan Bir konuyu açtın Niye çıktın karşıma? Bu tesadüf aşkın temeli, hep efkâr Olma isyankâr, erken basar Yalnız karanlıklar Bakma tehditkâr Ağır basar gurur aşk Senden kaçar, bendeki gibi Lütfen yorma Benden ümidi kes, zorla Olacak iş değil Bu kez yapma Küçülüyorsun sordukça Böyle oldukça İmkânsız almak nefes Yorma Benden ümidi kes, zorla Olacak iş değil Bu kez yapma Küçülüyorsun sordukça Böyle oldukça İmkânsız almak nefes Yorma, ha, a-a Çoktan kapanan Bir konuyu açtın (Tekrar) Niye çıktın karşıma? Bu tesadüf aşkın temeli, hep efkâr (Temeli hep efkâr) Olma isyankâr, erken basar Yalnız karanlıklar Bakma tehditkâr Ağır basar gurur aşk Senden kaçar, bendeki gibi Lütfen yorma Benden ümidi kes, zorla Olacak iş değil Bu kez yapma Küçülüyorsun sordukça Böyle oldukça İmkânsız almak nefes Yorma Benden ümidi kes, zorla Olacak iş değil Bu kez yapma Küçülüyorsun sordukça Böyle oldukça İmkânsız almak nefes Yorma Ben günahkâr, sen sitemkâr Yapacak bi' şey yok Ben ağladım, sen gittin Şimdi sen üzgünsün Bense idare ediyorum bi' şekilde Ama görsen Yine sarılırım sana Sonra yine darılırım sana Anlamayacaksın Ben de bir daha Anlatmayacağım asla Yorma

Bir Melekten Hediye Önceden hoyrat sevdalar gezmişim. Bilmeden meğer yalanlar sevmişim. Gönlümde gün batmadan geldin. Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim! *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme. *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme. *** Önceden hoyrat sevdalar gezmişim. Bilmeden meğer yalanlar sevmişim. Gönlümde gün batmadan geldin. Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim! *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme. *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme.

Bilir mi? Söz ağızdan çıktı bir kere Anladım gönül de vardı Şimdi bana yalnız, gitmesi kaldı *** Ne yazık ki, Hakim Bey Bir ifadem, bir müdafaam yok Sadece dört satırlık Son sözüm kaldı *** Bilir mi? Yerime gelen kıymetini, bilir mi? Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi? Benim gibi, koklar mı derinden? *** Bilir mi? Sormaya değer mi? Şimdi sen bir yabancı gibi Ben seni, ellerimle sularken *** Söz ağızdan çıktı bir kere Anladım gönül de vardı Şimdi bana yalnız, gitmesi kaldı *** Ne yazık ki, Hakim Bey Bir ifadem, bir müdafaam yok Sadece dört satırlık Son sözüm kaldı *** Bilir mi? Yerime gelen kıymetini, bilir mi? Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi? Benim gibi, koklar mı derinden? *** Bilir mi? Sormaya değer mi? Şimdi sen bir yabancı gibi Ben seni, ellerimle sularken *** Bilir mi? Yerime gelen kıymetini, bilir mi? Bu insan cennette mevlâya küsen değil mi? Benim gibi, koklar mı derinden? *** Bilir mi? Sormaya değer mi? Şimdi sen bir yabancı gibi Ben seni, ellerimle sularken *** Bir ömür boyunca, doyar mı?