Çoktan kapanan bir konuyu açtın tekrar Niye çıktın karşıma bu tesadüf aşkın temeli hep efkâr Olma isyankâr erken basar yalnız karanlıklar Bakma tehditkâr ağır basar gurur aşk senden kaçar Bendeki gibi *** Lütfen yorma, benden ümidi kes zorla Olacak iş değil bu kez yapma Küçülüyorsun sordukça Böyle oldukça imkânsız almak nefes, yorma *** Çoktan kapanan bir konuyu açtın tekrar Niye çıktın karşıma bu tesadüf aşkın temeli hep efkâr Olma isyankâr erken basar yalnız karanlıklar Bakma tehditkâr ağır basar gurur aşk senden kaçar Bendeki gibi *** Lütfen yorma, benden ümidi kes zorla Olacak iş değil bu kez yapma Küçülüyorsun sordukça Böyle oldukça imkânsız almak nefes, yorma