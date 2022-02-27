Yorma & Doğukan Medetoğlu Şarkı Sözleri
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Bengü
Yorma & Doğukan Medetoğlu
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Çoktan kapanan bir konuyu açtın tekrar
Niye çıktın karşıma bu tesadüf aşkın temeli hep efkâr
Olma isyankâr erken basar yalnız karanlıklar
Bakma tehditkâr ağır basar gurur aşk senden kaçar
Bendeki gibi
***
Lütfen yorma, benden ümidi kes zorla
Olacak iş değil bu kez yapma
Küçülüyorsun sordukça
Böyle oldukça imkânsız almak nefes, yorma
***
Çoktan kapanan bir konuyu açtın tekrar
Niye çıktın karşıma bu tesadüf aşkın temeli hep efkâr
Olma isyankâr erken basar yalnız karanlıklar
Bakma tehditkâr ağır basar gurur aşk senden kaçar
Bendeki gibi
***
Lütfen yorma, benden ümidi kes zorla
Olacak iş değil bu kez yapma
Küçülüyorsun sordukça
Böyle oldukça imkânsız almak nefes, yorma