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Bercan Tutar

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En Çok Dinlenen Bercan Tutar Şarkıları

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01

‘USrail’ projesini de Türkiye çökertecek

Bercan Tutar 04:09
02

Pentagon ‘out’ pentagonal ‘in’

Bercan Tutar 04:03
03

Afganistan fiyaskosu

Bercan Tutar 04:38
04

Barbaros’un yüz karası ‘torunları’

Bercan Tutar 03:52
05

Gözler Asya’daki ‘otokrasi’lerde

Bercan Tutar 03:48

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