Amman Şarkı Sözleri
Berdan Mardini Amman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Berdan Mardini Amman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Amman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Mahallenin güzeli çıkmış geziyor
Endamı cilvesi canlar yakıyor
Amman amman amman
Amman amman amman
Yandım aman
Gülünce gamzesi güller açıyor
Edası, işvesi canlar yakıyor
Amman amman amman
Amman amman amman yandım aman
Canım cananımsın, özüm, yarımsın
Dünyalara değişmem benim sevdamsın
Amman amman amman
Yanarım yanarım sana yanarım
Kız benim olmazsan alır kaçarım
Amman amman amman
Amman amman amman yandım aman
Isterem isterem seni isterem
Dünyaları verseler ben ele vermem
Amman
Uzak durma uzak sen gel yanıma
Sevdim seni güzelim al kollarına
Amman