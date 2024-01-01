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7/24 Dinle Bana Özel

Bana Özel Şarkı Sözleri

Berdan Mardini Bana Özel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Berdan Mardini Bana Özel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bana Özel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Berdan Mardini

Berdan Mardini

Bana Özel

  • Arkamdan Ağlama

  • Gönülden Gönüle

  • Bana Özel

  • Çiçeklendim

  • Allah Kahretsin

  • Bu Roman Bitmez

  • Yar Sana Hiç Doyum Olmaz

  • Uysa da Uymasa da

  • Ağlama Ana Benle

  • Yedi Bela

  • Bir Garip Yolcu

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