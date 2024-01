Berdan Mardini

Topladım eşyayı Vurdum yola Bulamadım yolu Vardım sona *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Dedim, kaç, kurtar canını Denizlere dök Çek çıkar kalbini, tam Tam yerinden sök *** Faydasız, kirpiğin Bağrımda ok ok Akıl başta, gönül aşkta Bana uymuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Topladım eşyayı Vurdum yola Bulamadım yolu Vardım sona *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Dedim, kaç, kurtar canını Denizlere dök Çek çıkar kalbini, tam Tam yerinden sök *** Faydasız, kirpiğin Bağrımda ok ok Akıl başta, gönül aşkta Bana uymuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor

Bana bir sözün yok Varsa kendine var Sözüm aşkıma geçer Sana ne bundan, yâr? *** Kara gözlüm Bu defa kim? Acelen ne? *** Yüzüme baksaydın eğer Konuşmaktan utanırdın Yine bir şey uydur gitsin Geçiyordum, uğradım, de *** Yalnızlık da laf mı ya? Bu yeni bir şey değil ki Biz hepimiz böyleyiz, biz Allah kahretsin *** İki aşk arasında İkimizden de oldun Senin eserin bu N'olur geri dönme *** İki aşk arasında İkimizden de oldun Senin eserin bu N'olur geri dönme *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Yüzüme baksaydın eğer Konuşmaktan utanırdın Yine bir şey uydur gitsin Geçiyordum, uğradım, de *** Yalnızlık da laf mı ya? Bu yeni bir şey değil ki Biz hepimiz böyleyiz, biz Allah kahretsin *** İki aşk arasında İkimizden de oldun Senin eserin bu N'olur geri dönme *** İki aşk arasında İkimizden de oldun Senin eserin bu N'olur geri dönme *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle Allah kahretsin