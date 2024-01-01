Berdan Mardini

Sana aşkı asıl ben anlatmadım Adım adım kaçtım ki anlamadın Sana aşkı asıl ben anlatmadım Adım adım kaçtım ki anlamadın ** Dön desem bilirim dönmezsin Gel desem bilirim gelmezsin ** Aman aman bir sevda mı yaşadık Aman aman bir sevda mı yaşadık Aman aman aman haldan düştüm Yar yar yar yar Aman aman aman sana küstüm Yar yar yar yar Aman dünyada ne ne insanlar Var var var var Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar ** Aman aman aman haldan düştüm Yar yar yar yar Aman aman aman sana küstüm Yar yar yar yar Aman dünyada ne ne insanlar Var var var var Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar ** Her günah bende inkar etmedim Bir olmaza seni koyup gitmedim Her günah bende inkar etmedim Bir olmaza seni koyup gitmedim ** Yar desem bilirim olmazsın Dön desem bilirim dönmezsin Zaman zaman olur diye beklerim Zaman zaman olur diye beklerim ** Aman aman aman haldan düştüm Yar yar yar yar Aman aman aman sana küstüm Yar yar yar yar Aman dünyada ne ne insanlar Var var var var Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar Aman aman aman haldan düştüm Yar yar yar yar Aman aman aman sana küstüm Yar yar yar yar Aman dünyada ne ne insanlar Var var var var Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar