Berdan Mardini

Aman Aman Şarkı Sözleri
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Gözlerim Yolda Bilin Bu Ada
Haber Bekleyen Gönül Pusuda
Ayrılık Zormuş Çekmeyen Bilmez
Ateş Kormuş Yanmayan Bilmez
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Oy Berfin Berfin Delal Berfin
Bu Can Sana Yanar Sana Ağlar Bilmez misin
Oy Berfin Berfin Delal Berfin
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Berfin Gelmedi Düştüm Yollara
İzini Sürdüm Tipide Karda
Ayrılık Zormuş Çekmeyen Bilmez
Sevda Ateşmiş Yanmayan Bilmez
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Oy Berfin Berfin Delal Berfin
Bu Can Sana Yanar Sana Ağlar Bilmez misin
Oy Berfin Berfin Delal Berfin...
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Sana aşkı asıl ben anlatmadım
Adım adım kaçtım ki anlamadın
Sana aşkı asıl ben anlatmadım
Adım adım kaçtım ki anlamadın
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Dön desem bilirim dönmezsin
Gel desem bilirim gelmezsin
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Aman aman bir sevda mı yaşadık
Aman aman bir sevda mı yaşadık
Aman aman aman haldan düştüm
Yar yar yar yar
Aman aman aman sana küstüm
Yar yar yar yar
Aman dünyada ne ne insanlar
Var var var var
Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar
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Aman aman aman haldan düştüm
Yar yar yar yar
Aman aman aman sana küstüm
Yar yar yar yar
Aman dünyada ne ne insanlar
Var var var var
Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar
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Her günah bende inkar etmedim
Bir olmaza seni koyup gitmedim
Her günah bende inkar etmedim
Bir olmaza seni koyup gitmedim
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Yar desem bilirim olmazsın
Dön desem bilirim dönmezsin
Zaman zaman olur diye beklerim
Zaman zaman olur diye beklerim
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Aman aman aman haldan düştüm
Yar yar yar yar
Aman aman aman sana küstüm
Yar yar yar yar
Aman dünyada ne ne insanlar
Var var var var
Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar
Aman aman aman haldan düştüm
Yar yar yar yar
Aman aman aman sana küstüm
Yar yar yar yar
Aman dünyada ne ne insanlar
Var var var var
Hep bizi mi bulur vefasızlar hayırsızlar
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Ayrılık hayır getirmez
Gitme gülüm şu gönlümden
Hasretlik bizi güldürmez
Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden
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Gitme gülüm yüzüm gülmez
Gitme gülüm can dayanmaz
Gitme gülüm sensiz olmaz
Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden
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Yad eller kıymetin bilmez
Kimse benim gibi sevmez
Canım alsan sesim çıkmaz
Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden
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Diyarbekir şad akar hele yar zalim yar
Urfa Mardin'e bakar severem ben seni
Diyarbekir kızları hele yar zalim yar
Kibritsiz kandil yakar severem ben seni
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Diyarbekir bedendir hele yar zalim yar
Suyu akmaz nedendir severem ben seni
Her gün burdan geçen yar hele yar zalim yar
Bugün geçmez nedendir severem ben seni
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Ay karanlık gecedir hele yar zalim yar
Bilmem bu dert necedir severem ben seni
Yastık gurbanın olam hele yar zalim yar
Yar yatışı nicedir severem ben seni
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