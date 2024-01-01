Berdan Mardini

Çalın Davullar Çalın davulları çaydan aşağıya aman Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya ** Koyun sularımı kazan dolunca aman Aman ölüm zalım ölüm üç gün ara ver ** Al başımdan bu sevdayı götür yarame Selenik içinde ey selam okunur aman ** Selamın selası bre dostlar cana dokunur Gelin olanlara kına yakılır aman ** Aman ölüm zalım ölüm üç gün ara ver Al başımdan bu sevdayı götür yarame

Sen Var Ya Sen Aşkın bana ihanet öyle sevmişim ki Sabır edersin sabır et Kendimden geçmişim ki Bu yeni bir umut ışığı bu yeni bir başlangıç Dönecek dönecek dönecek elbet ** Sen var ya sen başımın tacı gözümün bebeği Sen var ya sen aşkımın ilacı ferdimin dermanı Ben var ya ben bir ömür geciren bin asir bekleyen ben bak Ben varya ben ne haldeyim

Hep Sonradan Ne sen leyla' sın ne de ben mecnun Ne sen yorgun ne de ben yorgun Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz hepsi bu. ** Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan Hep sonradan gelir aklıma hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. ** Ne sen bulutsun ne de ben yağmur Ne sen mağrur ne de ben mağrur Hüzünlü bir akşam susmuşuz durgunuz hepsi bu. ** Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan Hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan

Duygusuz Senin de birisi canını yakar Anlarsın o zaman aşk neler yapar Duygusuzsun sen duygusuz duygusuz ** Ne hayal etmiştim bak neler buldum Düştüm bir kötüye aşkımdan oldum İçimde bir isyan aklim karışık Harcadım sevgimi elinde soldum ** Duygusuzsun sen duygusuz Duygularımla oynadın ayrılığa sen yolladın Sen beni hak etmedin sevgimi sen hiç bilmedin Duygusuzsun sen duygusuz ** Duygusuzsun sen duygusuz Duygularımla oynadın ayrılığa sen sen yolladın Sen beni hak etmedin sevgimi sen hiç bilmedin

Gözlerine Sana sözüm yok artık intizarım dışında Bitirdin hayatımı daha bu genç yaşımda ** Çık artık hayatımdan, düş gönlümün tahtından Bıktım, usandım artık şu yüreğin ahdından Çık artık hayatımdan, düş gönlümün tahtından Bıktım, usandım artık şu yüreğin ahdından ** Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım Ellerini tutmayacağım ben Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben ** Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım Ellerini tutmayacağım ben Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben ** Her sözünle ağlattın, yalana yalan kattın Yaktın beni, vicdansız, kor alev gibi yaktın ** Bir derman bulamadım içimdeki yaraya Yemin ettim bir defa, düşmem böyle sevdaya Bir derman bulamadım içimdeki yaraya Yemin ettim bir defa, düşmem böyle sevdaya ** Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım Ellerini tutmayacağım ben Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben ** Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım Ellerini tutmayacağım ben Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben

Darısı Size Aşık oldum çok seviyorum Boyu posu tam bana göre Gönlü güzel çok umutluyum Ben aşkı buldum darısı size ** Güzel gözlü pamuk elli Yaradanın bir mucizesi ** Aşk budur işte öl dese ölürüm Yar feda olsun sana bu ömrüm Güller içinde solmayan gülsün Ben aşkı buldum darısı size

Nazlıcan Gülüm Senin Bu Gidişin Ömrümden Ömür Aldı Bu Virane Sefil Ömrüm Sana Nasıl Bağlandı ** Neyleyim ki Umutlarım Yüceydi Dağlar Gibi Seven Deli Yüreğim Ateşinle Dağlandı ** Yakma Beni Nazlıcan Vurma Beni Nazlıcan Gül Çiçeğim Soldu Bak Hazanım Doldu Ömrüm Elinde Sondu

Kurşun Yarası Dağlarda fermanım bir yaman gibi Yaprağım yel almış, toprağım sanki Halil der, "Bu sevda bende bitmez ki" Ceylanım, yaralım ** Kurşun yarası aldı canımı Kurşun yarası deldi bağrımı Kurşun yarası aldı aşkımı Kurşun yarası aldı canımı Kurşun yarası ** Kurşun yarası aldı canımı Kurşun yarası deldi bağrımı Kurşun yarası aldı aşkımı Kurşun yarası aldı canımı Kurşun yarası ** Kurşun yarası aldı canımı Kurşun yarası deldi bağrımı Kurşun yarası aldı aşkımı Kurşun yarası aldı canımı Kurşun yarası

Neylerim Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış ** Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen herşeyi Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen herşeyi ** Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver ** Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış ** Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen her şeyi Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen her şeyi ** Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver ** Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver