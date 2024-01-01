Berdan Mardini

Çökertme Şarkı Sözleri
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Çökertme'den Çıktım Da Halil'im
Aman Başım Selâmet,
Bitez De Yalısına Varmadan Halil'im
Aman Koptu Kıyamet.
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Arkadaşım İbram Çavuş
Allah'ıma Emanet,
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Burası Da Aspat Değil Halil'im
Aman Bitez Yalısı,
Ciğerime Ateş Sardı,
Telli Kurşun Yarası.
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Güverte De Gezer İken
Aman Kunduram Kaydı,
İpekli Mendilimi Halil'im
Aman Mor Rüzgâr Aldı.
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Çakır Da Gözlü Gülsüm'ümü
Aman Kolcular Aldı,
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Gidelim Gidelim Halil'im
Çökertme'ye Varalım,
Kolcular Gelirse Halil'im
Nerelere Kaçalım.
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Teslim Olmayalım Halil'im
Aman Kurşun Sıkalım