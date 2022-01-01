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Berdan Mardini

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Aman Aman

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Annem Kızıyor

... KAPAT
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Albümler

Annem Kızıyor Berdan Mardini

Senden Çocuğum Olsun Berdan Mardini

Sen Varya Sen Berdan Mardini

Aman Aman Berdan Mardini

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