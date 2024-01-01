Berdan Mardini

Divane aşuk gibi da yar dolaşırım yollarda Divane aşuk gibi da dolaşırım yollarda Kız senun sebebune Kız senun sebebune Kaldım istanbullarda kaldım istanbularda Kız senun sebebune Kız senun sebebune Kaldım istanbullarda kaldım istanbularda ** Baban beni Babandanda bir kerecik istesin. Baban beni Babandanda bir kerecik istesin. Allahin emri ile,Allahin emri ile Gelinim olsun desin,Gelinim olsun. Allahin emri ile,Allahin emri ile Gelinim olsun desin,Gelinim olsun. ** Sar belune belune da karadeniz kuşağı Sar belune belune da karadeniz kuşağu ** E kız sende delisun E kız acep delisun Alsam hapu uşağu Alsam hapu u E kız sende delisun E kız acep delisun Alsam hapu uşağu Alsam hapu u ** Yüksek dağun kuşiyum da selviye konacağum Yüksek dağun kuşiyum da selviye konacağum İste beni babamdan iste beni anamdan Vermezse kaçacağım Vermezse kaçacağum İste beni babamdan iste beni anamdan Vermezse kaçacağım Vermezse kaçacağum ** Al şalum yeşil şalum da dağlaru dolaşalum Al şalum yeşil şalum da dağlaru dolaşalum Sen yağmur ol ben bulut sen yağmur ol ben bulut Maçkada buluşalum Maçkada buluşalum Maçkada buluşalum Maçkada buluşalum