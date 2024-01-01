Divane Aşık Gibi Şarkı Sözleri
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Berdan Mardini
Divane Aşık Gibi
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Divane aşuk gibi da yar dolaşırım yollarda
Divane aşuk gibi da dolaşırım yollarda
Kız senun sebebune Kız senun sebebune
Kaldım istanbullarda kaldım istanbularda
Kız senun sebebune Kız senun sebebune
Kaldım istanbullarda kaldım istanbularda
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Baban beni Babandanda bir kerecik istesin.
Baban beni Babandanda bir kerecik istesin.
Allahin emri ile,Allahin emri ile
Gelinim olsun desin,Gelinim olsun.
Allahin emri ile,Allahin emri ile
Gelinim olsun desin,Gelinim olsun.
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Sar belune belune da karadeniz kuşağı
Sar belune belune da karadeniz kuşağu
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E kız sende delisun E kız acep delisun
Alsam hapu uşağu Alsam hapu u
E kız sende delisun E kız acep delisun
Alsam hapu uşağu Alsam hapu u
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Yüksek dağun kuşiyum da selviye konacağum
Yüksek dağun kuşiyum da selviye konacağum
İste beni babamdan iste beni anamdan
Vermezse kaçacağım Vermezse kaçacağum
İste beni babamdan iste beni anamdan
Vermezse kaçacağım Vermezse kaçacağum
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Al şalum yeşil şalum da dağlaru dolaşalum
Al şalum yeşil şalum da dağlaru dolaşalum
Sen yağmur ol ben bulut sen yağmur ol ben bulut
Maçkada buluşalum Maçkada buluşalum
Maçkada buluşalum Maçkada buluşalum