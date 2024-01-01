Berdan Mardini

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Laylasını dinlerken suların sevgilim
Seyrine bir ged Allah baharın sevgilim
Gel gel gadan belan men alım yar
Sensiz gülmez eskim Hamalım yar
**
Gel yada salma dilber ey vefadar
Olup bitenleri her nedi
Gaibini kırmışam yar
Bilirem yar bilirem
**
Her günah mendedir
Bilirem her günah mendedir
Gaibim, eskim genede sendedir
Yüreğim, eskim genede sendedir
**
Gel inad etme böyle
Sevimli dilberim
Yollarını gözlüyor
İntizar gözlerim
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Seni tanıdığım gün ömrümün en güzel günüdür
Saçların hoyrat dağların en asi gülüdür
Senden çocuğum olsun istiyorum
Gözleri senin gibi baksın
**
Görenlerin içini yaksın bakışları
Özü sözü bir aynı benim gibi
Biraz deli tıpkı senin gibi
Her sözüyle aşkımız gibi
**
Eritsin kara kışları
Senin için senin için
Bu dünyanın ipini çekerim
Saçlarının bir tek teli için
**
Tanımam ki herşeyi silerim
Bilirsin herbirşeyimsin benim
Gözümden sakındığımsın
Yüreğimin en kuytusunda
Kendime sakladığımsın
-
Kısmet değilmiş diyorum ve bununla
Avunuyorum daha iyi anlıyorum
Boşuna boşuna onca zaman
Olmaz bu kadarda olmaz çok
**
İnsafsızın biriymişsin sen
Yazık akan göz yaşlanma senin için yazık
Bensiz olmanı tavsiye etmem
Mutsuz olursun iş işten geçer
**
Yalnız çekilmez bu hayat
Son pişmanlık fayda etmez
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Böyle bir his yaşamadım ki,
Aşk gelmişti tanımadım ki,
Yandım ama anlamadım ki
Ruhum aşkla yaralandı
İçimdeki bu duyguyu
Sen var ettin, heder ettin beni
Gecelerimden uykuyu
Sen tükettin, beter ettin beni
Ne çok sevdim anlatamam
Gecem sensiz zor yatamam
Belki sana anlatamam
Ama sana aşığım aşık
-
Ne sorgun biter, ne sualin hakkımda
Hercai, hovarda mı kaldım aklında
Anlatamadım, anlayamadın aslında
Senin benle ne zorun var
**
Yoruldum ah yoruldum
Seni sevmekten değil
Boş yere yalvarmaktan
Yoruldum
**
Sana bir zalim lazım
Sana bir hain lazım
Değerimi, kıymetimi
Anca o zaman anlarsın
**
Sana bir lanet lazım,
Bana selamet lazım
Eğer gidersem, kaybedersen
Beni o zaman anlarsın
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Yağmursuzum, aysız, güneşsizim
Susuz, ateşsizim meğer sen
Her şey demekmişsin
Sevdasızım dilsiz, bir avareyim
Sensiz ben viraneyim
Meğer sen bana gerekmişsin
Olmadığın her yer en uzak gurbet eli bana
Bilmeden kaşla güz arasında fena alışmışım sana
Sen beni benden iyi tanırsın delinin tekiyim
Ama seni üzdüysem canım özür dilemesini de bilirim
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Rengarenkti bizim sevgimiz
Gökkuşağı bile kıskanırdı
Tutunurduk, sarılırdık
İkimiz büyük aşkımıza
Ama bir gerçeği bilmelisin
Belki ben artık olmayacağım
Sen yaşatacaksın, ayakta tutacaksın
Hiç yılmayacaksın
Ben var gibi ben var gibi davranacaksın
Eğer bir gün çekip gidersem
Arkamdan ağlama
Gitmek istediğimden değil
Kalamam buna mecburum
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Yalnızım çok yalnızım
Şu fani dünyada
Ne bir dost nede anlayan
Bir insanım var
Kim düşse kim düşse benim
Düştüğüm derde çoktan
Çoktan yıkılır kalırdı bir köşede
Çoktan kaybolurdu soğuk caddelerde
Neredeyim sorma, ne haldeyim sorma
Sevdiğim hiç kimse olmadı
Senden sonra
Neredeyim sorma, ne haldeyim sorma
Bitmedi ne sevgim
Nede içimde fırtına
İstanbul akşamlarında hatıramız var,
İstanbul akşamlarında yıldızlar ağlar
İstanbul şu kalbimi yakmazdı bu kadar
Sen yoksun yoksun artık
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Mahallenin güzeli çıkmış geziyor
Endamı cilvesi canlar yakıyor
Amman amman amman
Amman amman amman
Yandım aman
Gülünce gamzesi güller açıyor
Edası, işvesi canlar yakıyor
Amman amman amman
Amman amman amman yandım aman
Canım cananımsın, özüm, yarımsın
Dünyalara değişmem benim sevdamsın
Amman amman amman
Yanarım yanarım sana yanarım
Kız benim olmazsan alır kaçarım
Amman amman amman
Amman amman amman yandım aman
Isterem isterem seni isterem
Dünyaları verseler ben ele vermem
Amman
Uzak durma uzak sen gel yanıma
Sevdim seni güzelim al kollarına
Amman
-
Akşam olur çöker hüzün
Bir hayale döner yüzün
Yalnızlığın vurur beni
Sensiz olmaz mahur gözlüm
**
Ey benim bahar yazım
Ey benim alın yazım
Ağlama sebebim olma gayrı
Ağlama olamam senden ayrı
**
Ağlama sil gözün yaşın
Ey mahur gözlüm
Kokun sinmiş yatağıma
Gölgen düşer duvarlara
**
Bu ilk defa beni anla
Sensiz olmaz mahur gözlüm
Sen benim bahar yazım
Sen benim alın yazım
**
Ağlama sebebim olma gayrı
Ağlama olamam senden ayrı
Ağlama sil gözün yaşını
Ey mahur gözlüm
-
Gümüş kemer belinde
Kınası var elinde dalal dalal
Kınası var elinde dalal dalal
Boyu posu yerinde
Mardin güzeli bir dalal oy dalal
Mardin güzeli bir dalal oy dalal
Boyu posu yerinde
Mardin güzeli bir dalal oy dalal
Mardin güzeli bir dalal oy dalal
**
Bir tel çektim Mardin'den
Bin ah çektim derinden
Bin ah çektim derinden
Le le le yar sabiha
Bab-ı sor suyu gibi
Yaş gelir gözlerimden
Yaş gelir gözlerimden
Le le le yar sabiha
Bab-ı sor suyu gibi
Yaş gelir gözlerimden
Yaş gelir gözlerimden
Le le le yar sabiha
**
Yola çıktım Mardin'e
Düştüm senin derdine
Ay le le le le le le le le le le halime
Estel Midyat arası
Yandı yürek yarası
Ay le le le le le le le le le le halime
Estel Midyat arası
Yandı yürek yarası
Ay le le le le le le le le le le halime
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