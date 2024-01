Berdan Mardini

Sana sözüm yok artık intizarım dışında Bitirdin hayatımı daha bu genç yaşımda ** Çık artık hayatımdan, düş gönlümün tahtından Bıktım, usandım artık şu yüreğin ahdından Çık artık hayatımdan, düş gönlümün tahtından Bıktım, usandım artık şu yüreğin ahdından ** Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım Ellerini tutmayacağım ben Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben ** Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım Ellerini tutmayacağım ben Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben ** Her sözünle ağlattın, yalana yalan kattın Yaktın beni, vicdansız, kor alev gibi yaktın ** Bir derman bulamadım içimdeki yaraya Yemin ettim bir defa, düşmem böyle sevdaya Bir derman bulamadım içimdeki yaraya Yemin ettim bir defa, düşmem böyle sevdaya ** Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım Ellerini tutmayacağım ben Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben ** Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım Ellerini tutmayacağım ben Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben

Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış ** Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen herşeyi Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen herşeyi ** Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver ** Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış ** Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen her şeyi Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen her şeyi ** Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver ** Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver