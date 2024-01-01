Berdan Mardini

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Ne sen leyla' sın ne de ben mecnun
Ne sen yorgun ne de ben yorgun
Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz hepsi bu.
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Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan
Hep sonradan gelir aklıma hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan.
**
Ne sen bulutsun ne de ben yağmur
Ne sen mağrur ne de ben mağrur
Hüzünlü bir akşam susmuşuz durgunuz hepsi bu.
**
Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan
Hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan
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Aşkın bana ihanet öyle sevmişim ki
Sabır edersin sabır et
Kendimden geçmişim ki
Bu yeni bir umut ışığı bu yeni bir başlangıç
Dönecek dönecek dönecek elbet
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Sen var ya sen başımın tacı gözümün bebeği
Sen var ya sen aşkımın ilacı ferdimin dermanı
Ben var ya ben bir ömür geciren bin asir bekleyen ben bak
Ben varya ben ne haldeyim
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Senin de birisi canını yakar
Anlarsın o zaman aşk neler yapar
Duygusuzsun sen duygusuz duygusuz
**
Ne hayal etmiştim bak neler buldum
Düştüm bir kötüye aşkımdan oldum
İçimde bir isyan aklim karışık
Harcadım sevgimi elinde soldum
**
Duygusuzsun sen duygusuz
Duygularımla oynadın ayrılığa sen yolladın
Sen beni hak etmedin sevgimi sen hiç bilmedin
Duygusuzsun sen duygusuz
**
Duygusuzsun sen duygusuz
Duygularımla oynadın ayrılığa sen sen yolladın
Sen beni hak etmedin sevgimi sen hiç bilmedin
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Sana sözüm yok artık intizarım dışında
Bitirdin hayatımı daha bu genç yaşımda
**
Çık artık hayatımdan, düş gönlümün tahtından
Bıktım, usandım artık şu yüreğin ahdından
Çık artık hayatımdan, düş gönlümün tahtından
Bıktım, usandım artık şu yüreğin ahdından
**
Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım
Ellerini tutmayacağım ben
Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da
Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben
**
Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım
Ellerini tutmayacağım ben
Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da
Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben
**
Her sözünle ağlattın, yalana yalan kattın
Yaktın beni, vicdansız, kor alev gibi yaktın
**
Bir derman bulamadım içimdeki yaraya
Yemin ettim bir defa, düşmem böyle sevdaya
Bir derman bulamadım içimdeki yaraya
Yemin ettim bir defa, düşmem böyle sevdaya
**
Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım
Ellerini tutmayacağım ben
Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da
Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben
**
Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım
Ellerini tutmayacağım ben
Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da
Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben
-
Aşık oldum çok seviyorum
Boyu posu tam bana göre
Gönlü güzel çok umutluyum
Ben aşkı buldum darısı size
**
Güzel gözlü pamuk elli
Yaradanın bir mucizesi
**
Aşk budur işte öl dese ölürüm
Yar feda olsun sana bu ömrüm
Güller içinde solmayan gülsün
Ben aşkı buldum darısı size
-
Gülüm Senin Bu Gidişin Ömrümden Ömür Aldı
Bu Virane Sefil Ömrüm Sana Nasıl Bağlandı
**
Neyleyim ki Umutlarım Yüceydi Dağlar Gibi
Seven Deli Yüreğim Ateşinle Dağlandı
**
Yakma Beni Nazlıcan
Vurma Beni Nazlıcan
Gül Çiçeğim Soldu
Bak Hazanım Doldu
Ömrüm Elinde Sondu
-
Dağlarda fermanım bir yaman gibi
Yaprağım yel almış, toprağım sanki
Halil der, "Bu sevda bende bitmez ki"
Ceylanım, yaralım
**
Kurşun yarası aldı canımı
Kurşun yarası deldi bağrımı
Kurşun yarası aldı aşkımı
Kurşun yarası aldı canımı
Kurşun yarası
**
Kurşun yarası aldı canımı
Kurşun yarası deldi bağrımı
Kurşun yarası aldı aşkımı
Kurşun yarası aldı canımı
Kurşun yarası
**
Kurşun yarası aldı canımı
Kurşun yarası deldi bağrımı
Kurşun yarası aldı aşkımı
Kurşun yarası aldı canımı
Kurşun yarası
-
Benim kaderim senle yazılmış
Bir ömür boşa harcanmış
Benim kaderim senle yazılmış
Bir ömür boşa harcanmış
**
Neylerim ben sensiz doğan güneşi
Neylerim ben sensiz aşk denen herşeyi
Neylerim ben sensiz doğan güneşi
Neylerim ben sensiz aşk denen herşeyi
**
Ah haber ver yüreğim darda gel
Şu seven gönlüme ne olur ümit ver
Ah haber ver yüreğim darda gel
Şu seven gönlüme ne olur ümit ver
**
Benim kaderim senle yazılmış
Bir ömür boşa harcanmış
Benim kaderim senle yazılmış
Bir ömür boşa harcanmış
**
Neylerim ben sensiz doğan güneşi
Neylerim ben sensiz aşk denen her şeyi
Neylerim ben sensiz doğan güneşi
Neylerim ben sensiz aşk denen her şeyi
**
Ah haber ver yüreğim darda gel
Şu seven gönlüme ne olur ümit ver
Ah haber ver yüreğim darda gel
Şu seven gönlüme ne olur ümit ver
**
Ah haber ver yüreğim darda gel
Şu seven gönlüme ne olur ümit ver
-
Muratgilin damından hoplayamadım
Muratgilin damından hoplayamadım
Liralarım döküldü, toplıyamadım
Liralarım döküldü, toplıyamadım
**
O yare mektup yazdım, yollayamadım
O yare mektup yazdım, yollayamadım
**
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
**
Mardin kapısından endim aşağı
Mardin kapısından endim aşağı
Belime bağladım acem kuşağı
Belime bağladım acem kuşağı
**
İmdada yetişin evsel uşağı
İmdada yetişin evsel uşağı
**
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
**
Mardin kapısında vurdular beni
Mardin kapısında vurdular beni
Evsel bahçasına koydular beni
Evsel bahçasına koydular beni
**
Gözüm kapanmadan görseydim seni
Gözüm kapanmadan görseydim seni
**
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım
Elalem al giymiş ben karalıyım
-
Çalın davulları çaydan aşağıya aman
Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya
**
Koyun sularımı kazan dolunca aman
Aman ölüm zalım ölüm üç gün ara ver
**
Al başımdan bu sevdayı götür yarame
Selenik içinde ey selam okunur aman
**
Selamın selası bre dostlar cana dokunur
Gelin olanlara kına yakılır aman
**
Aman ölüm zalım ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yarame