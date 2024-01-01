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7/24 Dinle Annem Kızıyor

Annem Kızıyor Şarkı Sözleri

Berdan Mardini Annem Kızıyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Berdan Mardini Annem Kızıyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Annem Kızıyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Berdan Mardini

Berdan Mardini

Annem Kızıyor

  • İki Oda Bir Salon

  • Annem Kızıyor

  • Aşkım

  • Oyna da

  • Terkediyorum

  • Pembe

  • Aşka Nezaketten

  • Benim Yüregim

  • Mardin Mardin

  • Yalnızlık

  • Yaramın

  • Diyarbekir Elleri

  • Annem Kızıyor(Remix)

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