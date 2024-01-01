Berdan Mardini

İstanbul Akşamları Yalnızım çok yalnızım Şu fani dünyada Ne bir dost nede anlayan Bir insanım var Kim düşse kim düşse benim Düştüğüm derde çoktan Çoktan yıkılır kalırdı bir köşede Çoktan kaybolurdu soğuk caddelerde Neredeyim sorma, ne haldeyim sorma Sevdiğim hiç kimse olmadı Senden sonra Neredeyim sorma, ne haldeyim sorma Bitmedi ne sevgim Nede içimde fırtına İstanbul akşamlarında hatıramız var, İstanbul akşamlarında yıldızlar ağlar İstanbul şu kalbimi yakmazdı bu kadar Sen yoksun yoksun artık

Senden Çocuğum Olsun Seni tanıdığım gün ömrümün en güzel günüdür Saçların hoyrat dağların en asi gülüdür Senden çocuğum olsun istiyorum Gözleri senin gibi baksın ** Görenlerin içini yaksın bakışları Özü sözü bir aynı benim gibi Biraz deli tıpkı senin gibi Her sözüyle aşkımız gibi ** Eritsin kara kışları Senin için senin için Bu dünyanın ipini çekerim Saçlarının bir tek teli için ** Tanımam ki herşeyi silerim Bilirsin herbirşeyimsin benim Gözümden sakındığımsın Yüreğimin en kuytusunda Kendime sakladığımsın

Tavsiye Etmem Kısmet değilmiş diyorum ve bununla Avunuyorum daha iyi anlıyorum Boşuna boşuna onca zaman Olmaz bu kadarda olmaz çok ** İnsafsızın biriymişsin sen Yazık akan göz yaşlanma senin için yazık Bensiz olmanı tavsiye etmem Mutsuz olursun iş işten geçer ** Yalnız çekilmez bu hayat Son pişmanlık fayda etmez

Aşığım Aşık Böyle bir his yaşamadım ki, Aşk gelmişti tanımadım ki, Yandım ama anlamadım ki Ruhum aşkla yaralandı İçimdeki bu duyguyu Sen var ettin, heder ettin beni Gecelerimden uykuyu Sen tükettin, beter ettin beni Ne çok sevdim anlatamam Gecem sensiz zor yatamam Belki sana anlatamam Ama sana aşığım aşık

Sana Bir Hain Lazım Ne sorgun biter, ne sualin hakkımda Hercai, hovarda mı kaldım aklında Anlatamadım, anlayamadın aslında Senin benle ne zorun var ** Yoruldum ah yoruldum Seni sevmekten değil Boş yere yalvarmaktan Yoruldum ** Sana bir zalim lazım Sana bir hain lazım Değerimi, kıymetimi Anca o zaman anlarsın ** Sana bir lanet lazım, Bana selamet lazım Eğer gidersem, kaybedersen Beni o zaman anlarsın

Delinin Tekiyim Yağmursuzum, aysız, güneşsizim Susuz, ateşsizim meğer sen Her şey demekmişsin Sevdasızım dilsiz, bir avareyim Sensiz ben viraneyim Meğer sen bana gerekmişsin Olmadığın her yer en uzak gurbet eli bana Bilmeden kaşla güz arasında fena alışmışım sana Sen beni benden iyi tanırsın delinin tekiyim Ama seni üzdüysem canım özür dilemesini de bilirim

Arkamdan Ağlama Rengarenkti bizim sevgimiz Gökkuşağı bile kıskanırdı Tutunurduk, sarılırdık İkimiz büyük aşkımıza Ama bir gerçeği bilmelisin Belki ben artık olmayacağım Sen yaşatacaksın, ayakta tutacaksın Hiç yılmayacaksın Ben var gibi ben var gibi davranacaksın Eğer bir gün çekip gidersem Arkamdan ağlama Gitmek istediğimden değil Kalamam buna mecburum

Gel Ya da Salma Dilber Laylasını dinlerken suların sevgilim Seyrine bir ged Allah baharın sevgilim Gel gel gadan belan men alım yar Sensiz gülmez eskim Hamalım yar ** Gel yada salma dilber ey vefadar Olup bitenleri her nedi Gaibini kırmışam yar Bilirem yar bilirem ** Her günah mendedir Bilirem her günah mendedir Gaibim, eskim genede sendedir Yüreğim, eskim genede sendedir ** Gel inad etme böyle Sevimli dilberim Yollarını gözlüyor İntizar gözlerim

Amman Mahallenin güzeli çıkmış geziyor Endamı cilvesi canlar yakıyor Amman amman amman Amman amman amman Yandım aman Gülünce gamzesi güller açıyor Edası, işvesi canlar yakıyor Amman amman amman Amman amman amman yandım aman Canım cananımsın, özüm, yarımsın Dünyalara değişmem benim sevdamsın Amman amman amman Yanarım yanarım sana yanarım Kız benim olmazsan alır kaçarım Amman amman amman Amman amman amman yandım aman Isterem isterem seni isterem Dünyaları verseler ben ele vermem Amman Uzak durma uzak sen gel yanıma Sevdim seni güzelim al kollarına Amman

Ağlama Akşam olur çöker hüzün Bir hayale döner yüzün Yalnızlığın vurur beni Sensiz olmaz mahur gözlüm ** Ey benim bahar yazım Ey benim alın yazım Ağlama sebebim olma gayrı Ağlama olamam senden ayrı ** Ağlama sil gözün yaşın Ey mahur gözlüm Kokun sinmiş yatağıma Gölgen düşer duvarlara ** Bu ilk defa beni anla Sensiz olmaz mahur gözlüm Sen benim bahar yazım Sen benim alın yazım ** Ağlama sebebim olma gayrı Ağlama olamam senden ayrı Ağlama sil gözün yaşını Ey mahur gözlüm